Они уперлись, не могут продвинуться, – Арестович о массированном обстреле ключевых узлов на Востоке

Россияне 4 июня массово обстреляли населенные пункты Востока Украины. Это может свидетельствовать о том, что захватчики уперлись и пытаются воспрепятствовать поставке резервов украинской армии.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Кроме этого, по его словам, у оккупантов началась экономия ракет большой дальности.

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Россияне уперлись на Востоке

Арестович рассказал, что российские оккупанты 4 июня нанесли массированный удар по украинским городам.

Захватчики обстреляли из "Точек" Бахмут, Краматорск, Константиновку и Лисичанск.

Также они нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску и Соледару.

Кроме этого, вертолеты наносили удары в районе Лисичанска и Северодонецка. СУ-25 атаковали Устиновку на Бахмутском направлении, непосредственно при попытке идти на Бахмут, Торецк, Нью-Йорк, Грубовку.

КА-52 совершили атаку по Берестовому и Клиновому.

Также россияне обстреливали Красногоровку, Никольское, Веселое и Новоселовку.

Одновременно оккупанты наносили удары на Запорожском направлении. В частности, в районе Гуляйполя они стреляли из РСЗО и нанесли авиаудар по населенному пункту Каменское.

Так вот, главное, что нужно понимать – если полетели "Точки" и если начала работать авиация по переднему краю, это значит 2 вещи: они уперлись и оценили, что уперлись не случайно, а потому что украинская армия подвезла резервы,

– отметил Арестович.

Он добавил, что города, по которым били "Точки", – это узлы, через которые идут украинские резервы. Оккупанты об этом прекрасно знают, поэтому это для них не новость.

"В то же время работа по переднему краю пошла. Это признание противника, что они не могут выполнить задачи, не могут сорвать подвоз резервов и пробить позиции противника (ВСУ – 24 канал) на направлении, которое они хотят пройти, или же те позиции, которые держат под контролем, их какие-то районы, пути сообщения и рубежи", – заметил советник главы ОП.

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Оккупанты почти везде остановились

Арестович отметил, что все эти обстрелы – это признание оккупантами того, что они уперлись и пытаются изменить ситуацию.

"То есть, если говорить о динамике, они остановились везде, кроме самого Северодонецка, куда пытаются бросать (бойцов – 24 канал), снова заниматься штурмом. И кроме этого направления на Святогорск со стороны Лимана, где они живо пытаются наступать. Но пока не особенно продвинулись", – добавил советник главы ОП.

Он рассказал, что погиб четвертый монах Святогорской лавры. Оккупанты обстреляли ее еще позавчера. Мужчина скончался в больнице.

Как всегда, защитники православия ударили уже по второму храму в той же лавре.

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что 3 июня захватчики выпустили ракеты по Одессе. Большинство из них сбили, однако одна попала.

"Как только разобрались, оказалось, что это ракеты Х59. Эти ракеты характерны тем, что у них максимальное расстояние поражения составляет менее 300 километров. Это средние авиационные расстояния", – отметил советник главы ОП.

По его словам, россияне либо испытывают эти ракеты 1975 – 1979 года производства, либо у них заканчиваются дальние ракеты, поэтому оккупанты должны использовать эти.

"А эти опасны тем, что приходится подходить вплотную к границе работы нашей ПВО", – добавил Арестович.

Советник главы ОП подытожил: если россияне идут на такой риск, то причина этому только одна – по всей вероятности, у них началась экономия ракет других классов, поэтому приходится применять ракеты средней дальности.

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