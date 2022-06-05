Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Окрім цього, за його словами, в окупантів почалася економія ракет великої дальності.

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Росіяни вперлися на Сході

Арестович розповів, що російські окупанти 4 червня завдали масованого удару по українських містах.

Загарбники обстріляли з "Точок" Бахмут, Краматорськ, Костянтинівку, та Лисичанськ.

Також вони завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську та Соледару.

Окрім цього, гелікоптери завдавали ударів в районі Лисичанська і Сєвєродонецька. СУ-25 атакували Устинівку на Бахмутському напрямку, безпосередньо при спробі йти на Бахмут, Торець, Нью-Йорк, Грубівку.

КА-52 здійснили атаку по Берестовому і Клиновому.

Також росіяни обстрілювали Красногорівку, Нікольське, Веселе і Новоселівку.

Одночасно окупанти завдавали ударів на Запорізькому напрямку. Зокрема, в районі Гуляй-поля вони стріляли з РСЗВ і завдали авіаудару по населеному пункту Кам'янське.

Так ось, головне, що потрібно розуміти, – якщо полетіли Точки і якщо почала працювати авіація по передньому краю, це означає 2 речі: вони вперлися та оцінили, що вперлися не випадково, а тому що українська армія підвезла резерви,

– зазначив Арестович.

Він додав, що міста по яких били "Точки" – це вузли, через які йдуть українські резерви. Окупанти про це прекрасно знають, тож це для них не є новиною.

"Водночас робота по передньому краю пішла. Це є визнанням противника, що вони не можуть виконати задачі, не можуть зірвати підвезення резервів і пробити позиції противника (ЗСУ – 24 канал) на напрямку, який вони хочуть пройти, або ж ті позиції, які тримають під контролем, їхні якісь райони, шляхи сполучення та рубежі", – зауважив радник голови ОП.

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Окупанти майже скрізь зупинилися

Арестович зазначив, що всі ці обстріли – це визнання окупантами того, що вони вперлися і намагаються змінити ситуацію.

"Тобто, якщо говорити щодо динаміки, вони зупинилися скрізь, окрім самого Сєвєродонецька, куди намагаються кидати (бійців – 24 канал), знову займатися штурмом. І крім оцього напрямку на Святогірськ зі сторони Лиману, де вони жваво намагаються наступати. Але поки не особливо просунулися", – додав радник голови ОП.

Він розповів, що загинув четвертий монах Святогірської лаври. Окупанти обстріляли її ще позавчора. Чоловік помер у лікарні.

Як завжди, захисники православ'я вдарили вже по другому храму в тій же лаврі,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що 3 червня загарбники випустили ракети по Одесі. Більшість з них збили, однак одна таки влучила.

"Як тільки розібралися, виявилося, що це ракети Х59. Ці ракети характерні тим, що в них максимальна відстань ураження становить менше ніж 300 кілометрів. Це середні відстані авіаційні", – зазначив радник голови ОП.

За його словами, що росіяни або випробовують ці ракети 1975 – 1979 року виробництва, або ж в них закінчуються дальні ракети, тож окупанти вони використовувати ці.

"А ці небезпечні тим, що доводиться підходити впритул до кордону роботи нашої ППО", – додав Арестович.

Радник голови ОП підсумував, що якщо росіяни йдуть на такий ризик, то причина цьому лише одна – цілком ймовірно, що в них почалася економія ракет інших класів, тому доводиться застосовувати ракети середньої дальності.

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