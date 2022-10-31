Они увидят, как украинцы ведут переговоры в темноте: президент обратился к украинцам

Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал последствия массированной ракетной атаки России по энергетической инфраструктуре Украины.

Президент отметил, что восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет, до сих пор продолжаются.

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В настоящее время еще продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня попадали российские ракеты. Делаем все возможное, чтобы восстановить энерго- и водоснабжение. И восстановим,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил работу Воздушных сил и всех, кто задействован в защите неба.

Тьма не поможет давить на украинцев

"Большинство объектов, которые террористы определили себе за мишени, удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет. Из них 45 сбито", – подчеркнул Зеленский.

Но добавил, что нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге.

А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте,

– заметил президент.

Он также сообщил, что Украина и дальше будет усиливать противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет.

То же касается и дронов, в том числе и иранских – их ВСУ тоже уничтожают. И это, по словам Зеленского, видит мир.

"Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы ушла она вообще во вторую сотню".

Президент подчеркнул, что каждый новый российский удар по нашим гражданским объектам только облегчает и приближает международный консенсус по ответственности России.

Вспомнил и об обломках российской ракеты, упавших на территории Молдовы, напомнив, насколько важно вместе защищаться от рашизма, не признающего ни государственных границ, ни человеческих ценностей.

Зеленский встретился с премьер-министром Чехии

В Украину сегодня посетил премьер-министр Чехии, как отметил Владимир Зеленский, один из наших самых больших друзей.

Чехия сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, и вот так Россия относится к европейским структурам: во время визита чешского представителя – 55 крылатых ракет. Впрочем, что бы там ни думали в Москве, Украина заботится о себе и делает свое,

– подчеркнул президент.

В ходе встречи политики подписали специальную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. Чехия подтвердила, что поддержит членство Украины в НАТО.

Декларация содержит конкретные направления сотрудничества по имплементации стандартов НАТО в Украине.

Германия может увеличить помощь Украине

Президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Шольцом. В частности, по эффективности предоставленной страной ПВО IRIS-T.

Владимир Зеленский отметил, что обсудил с канцлером возможности увеличения германской поддержки для Украины, в том числе и в восстановлении инфраструктуры после ударов террористов.

ООН известно о преступлениях России

Владимир Зеленский также говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время разговора президент сообщил ему о новом уровне эскалации из-за российских действий.

Террор против украинских энергообъектов, а еще и на фоне попытки России обострить мировой продовольственный кризис – это очевидные доказательства того, что Россия и дальше будет противопоставлять себя всему международному сообществу. А если да, то России не место в Совбезе ООН и всех других международных структурах,

– заметил президент.

Президент поблагодарил бойцов, которые ведут бои в Донецкой области

! Владимир Зеленский поблагодарил и господина Шольца, и господина Гутерриша за поддержку действий, направленных на сохранение экспортной зерновой инициативы и недопущение развертывания в части регионов мира масштабного голода. Но подчеркнул, что сейчас важно не допустить эту глобальную дестабилизацию, которую хочет Россия.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил бойцов подразделений Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в Донецкой области.

Выполняют их точно и эффективно. Умело защищают позиции и ощутимо давят на рашистов. Благодарю вас, ребята, за это! Благодарю всех, кто приучает Россию к мысли, что ни армией, ни террором, ни чем-либо еще России не удастся покорить Украину,

– подчеркнул президент.

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