Они уже в отчаянии, – Пионтковский о новых указаниях кремлевским пропагандистам

кремлевские власти уже в отчаянии из-за ситуации с войной в Украине. Поэтому они придумывают разный пропагандистский бред, чтобы еще больше отвлечь внимание россиян от своих неудач.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. Так он отреагировал на новые кремлевские темники для пропагандистов, которые недавно опубликовали некоторые российские СМИ.

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Это все от отчаяния

В темниках пропагандистам предписывают освещать войну в Украине с точки зрения религии. Они должны подавать информацию, что украинцы якобы откровенные безбожники, сатанисты и те люди, которые отвернулись от веры.

Пионтковский убежден, что весь этот бред придумывают из-за обычного отчаяния. В кремле пытаются еще больше затуманить голову местным, чтобы они не думали о неудаче оккупантов в Украине и десятках тысяч трупов российских военных.

Это из той же серии, что "Китай нам поможет". Эти темники демонстрируют, в каком отчаянии они (кремлевские чиновники – 24 канал) находятся, – отмечает Пионтковский.

Пионтковский о новых кремлевских темниках: смотрите видео

Пионтковский считает, что путин не рискнет использовать ядерное оружие против Украины или других государств. Когда-то диктатору четко подчеркнули, что в таком случае его сразу физически ликвидируют.