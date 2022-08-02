Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський. Так він відреагував на нові кремлівські темники для пропагандистів, які нещодавно опублікували деякі російські ЗМІ.

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Це все від відчаю

У темниках пропагандистам наказують висвітлювати війну в Україні ще з погляду релігії. Вони мають подавати інформацію, що українці нібито відверті безбожники, сатаністи й ті люди, які відвернулися від віри.

Піонтковський переконаний, що всю цю маячню придумують через звичайний відчай. У кремлі намагаються ще більше затуманити голову місцевим, щоб вони не думали про невдачі окупантів в Україні та десятки тисяч трупів російських військових.

Це з тої ж серії, що "кітай нам паможет". Ці темники демонструють, у якому розпачі вони (кремлівські посадовці – 24 канал) перебувають, – наголошує Піонтковський.

Піонтковський про нові кремлівські темники: дивіться відео

Додамо, Піонтковський вважає, що путін не ризикне використати ядерну зброю проти України чи інших держав. Колись диктатору чітко наголосили, що в такому випадку його одразу фізично ліквідують.