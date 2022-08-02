Андрій Піонтковський, російський публіцист, розповів 24 каналу, як далі може розвиватись ситуація. На його думку, так званої відповіді за Тайвань безпосередньо Сполученим Штатам Америки може не бути.

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Публіцист звернув увагу на те, що військові навчання довкола Тайваню, ймовірно, відбуватимуться в більшості після візиту спікерки Палати представників США.

"Ненсі Пелосі, як відомо, зустрінеться з президентом, парламентом та покине Тайвань 3 серпня. Тому жодних серйозних акцій Китай не планує", – розповів Андрій Піонтковський.

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Напруження в Тайбеї зросте

Початок китайських військових навчань не дозволить владі Тайваню розслабитись. Проте пряме вторгнення наразі малоймовірне. Так звані червоні лінії у відносинах США та Китаю, на думку публіциста, тільки одні.

Андрій Піонтковський Публіцист "Червоні лінії"– це спроба прямого вторгнення – до неї там залишається багато нюансів. Наприклад, у Тайванській протоці є два невеликих острови. Китайці щ ось там можуть спробувати

Також Андрій Піонтковський припустив, що після візиту Ненсі Пелосі в Конгресі США почнеться дуже серйозне лобіювання щодо посилення військової допомоги Тайваню.

Крім того, публіцист акцентував на розчаруванні путінської пропаганди, яка чекала війни. За його словами, у росії сподівалися, що у разі початку бойових дій США скерують всі сили на війну з Китаєм і забудуть про Україну.

Напруга довкола візиту Ненсі Пелосі до Тайваню: головне

У Китаї "вибухнули" різкими заявами після інформації про можливість візиту спікерки Палати представників США до Тайваню. Зокрема, у Пекіні майже одразу пригрозили розгорнути військову кампанію проти Тайваню. Крім того, були закиди про можливість витіснення борту Пелосі.

Візит таки почався. У Білому домі підготували план безпеки для спікерки. За літаком спікерки Палати представників США, що рухався до Тайваню, на сервісі Flightradar24 стежили 300 тисяч людей.

До забезпечення охорони периметра (щоб гарантувати безпеку Ненсі Пелосі) залучили 8 винищувачів та 5 літаків-дозаправників.

Крім того, на схід від Тайваню також відправили чотири військові кораблі США, включаючи авіаносець.

Попри підвищений рівень загрози, Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Міністерство закордонних справ Китаю, звісно ж, засудило цей візит.

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