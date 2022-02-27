Они воюют против всего живого и даже детсадов и скорых, – Зеленский
27 февраля 2022 , 09:57Читати новину українською
Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, где говорил, что Россия воюет против всего живого – детских садов, жилых домов и даже машин скорой помощи.
Президент записал утреннее обращение 27 февраля, сообщает 24 канал.
Больше Зеленский записал новое обращение – обратился к белорусам
Они воюют против всех. Они воюют против всего живого – против детских садов, против жилых домов и даже против машин скорой помощи,
– заявил Зеленский.
Отметив, что российские войска используют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, где нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры.
Зеленский подчеркнул, что ракеты летели с территории Беларуси.
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