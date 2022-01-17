Они вынуждены прижиматься к Кремлю и смотреть на Путина, – Цимбалюк о "союзниках" России

Казахстан не планирует вступить ни в НАТО, ни в Европу. Однако российские депутаты таки призывают вмешаться в государство.

Цымбалюк о "союзниках" России

Это доказывает, что союзников у России нет, а это только такая игра. Такое мнение озвучил Роман Цымбалюк в интервью с Денисом Казанским на 24 канале.

Обратите внимание Я бы не строил иллюзии о распаде России, – Цымбалюк

По его мнению, условными союзниками России являются те государства, которые из-за геополитических обстоятельств и диктаторов не могут идти другим путем.

Они вынуждены прижиматься к Кремлю и смотреть на Путина. Почему они себя так ведут? На этом и основывается Россия. Как говорит Путин, Россия – многонациональная страна. Чтобы держать всех под контролем внутри, они ведут себя как империя, экспансия. Роман Цымбалюк Журналист

Как подчеркнул Цымбалюк, когда россияне напали на Украину – ввели столько нового в законодательстве, что за любое публичное слово теперь там могут быть наказаны.

Россияне, по словам журналиста, это направляют внутрь государства, поэтому есть разговоры о "величии". В то же время, диктатура существует внутри, чтобы никто и подумать не мог, что может быть по-другому.

Полное интервью Романа Цымбалюка: смотрите видео

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