"Они заблудились": Путин занимается "геополитическим блудом"
Источник:фейсбук Олеси Яхно
"Геополитический блуд" России. "Они заблудились" – соврал когда-то Путин в присущей ему манере о российских военных с паспортами на Донбассе.
Но по факту "заблудилась" вся Россия, потеряв какие-либо ориентиры психической адекватности и умственного сознания. В сущности, Кремль попытался затащить весь мир в "геополитический блуд".
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Россия работает на конфликты
Прежде всего, показав, что ядерный статус – все, а международное право – ничто. То есть, полностью разрушил два принципа/подхода повоенной системы (после Второй Мировой войны):
- Сдерживание/свертывание ядерных программ в обмен на гарантии;
- Большие страны не нападают на меньшие.
"Блуд" отражает в целом курс, которого российские власти придерживаются, начиная с 2014 года.
Путин занимается "блудом" / Фото Getty Images
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Почему нужно остановить Кремль
Вместо того чтобы заниматься развитием собственной страны, Кремль работает на конфликты, вплоть до полномасштабного вторжения в Украину и угроз всему миру ядерным оружием – то есть исключительно разрушительные сценарии, сопровождающиеся мечтаниями о разных эпохах из прошлого, когда стирается граница "кто кому дед".
Прецедент с впадением всей страны в "блуд" наверняка будет долго изучаться. Но сейчас важно остановить это на уровне распространения, ведь Россия сознательно пытается вносить катастрофический дисбаланс во все.
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