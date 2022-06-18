"Они заблудились": Путин занимается "геополитическим блудом"

"Геополитический блуд" России. "Они заблудились" – соврал когда-то Путин в присущей ему манере о российских военных с паспортами на Донбассе.

Но по факту "заблудилась" вся Россия, потеряв какие-либо ориентиры психической адекватности и умственного сознания. В сущности, Кремль попытался затащить весь мир в "геополитический блуд".

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Россия работает на конфликты

Прежде всего, показав, что ядерный статус – все, а международное право – ничто. То есть, полностью разрушил два принципа/подхода повоенной системы (после Второй Мировой войны):

Сдерживание/свертывание ядерных программ в обмен на гарантии; Большие страны не нападают на меньшие.

"Блуд" отражает в целом курс, которого российские власти придерживаются, начиная с 2014 года.

Путин занимается "блудом" / Фото Getty Images

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Почему нужно остановить Кремль

Вместо того чтобы заниматься развитием собственной страны, Кремль работает на конфликты, вплоть до полномасштабного вторжения в Украину и угроз всему миру ядерным оружием – то есть исключительно разрушительные сценарии, сопровождающиеся мечтаниями о разных эпохах из прошлого, когда стирается граница "кто кому дед".

Прецедент с впадением всей страны в "блуд" наверняка будет долго изучаться. Но сейчас важно остановить это на уровне распространения, ведь Россия сознательно пытается вносить катастрофический дисбаланс во все.

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