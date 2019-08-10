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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Они ненавидят меня, но смотрят, – Соколова об отношении россиян к ней

      576 Читати новину українською
      Янина Соколова
      Янина Соколова / cynicallviv.com.ua

      Шоу украинской телеведущей "Вечер с Яниной Соколовой" получило большой успех среди украинской аудитории. В нем автор развенчивает мифы, которые создала российская пропаганда, а также в саркастической манере высмеивает действия нашего восточного соседа. О том, как сами россияне реагируют на ее шоу и поддерживает ли она идею Зеленского создать русскоязычный украинский канал – читайте дальше.

      Как сказала украинская телеведущая Янина Соколова в эксклюзивном интервью 24 каналу, то, что россияне время от времени позорят ее в своих рейтинговых пропагандистских шоу означает, что они смотрят ее передачу и знают о ней.

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      Она отметила, что ее обсуждают в прямых эфирах на главном канале России – "Россия 24", в частности в шоу со Скабеевой и Соловьевым. К тому же, называя ее "фашисткой" и "хохлособакой".

      Сегодня во Львове ко мне подошла девушка – ее парень живет в Москве. Когда она там оказывалась в компании молодых людей, то слышала от них "А эта ваша...". Они ненавидят меня, но смотрят! Это подталкивает нас работать еще лучше,
      – отметила Янина.

      Успех своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она объясняет рядом факторов. По ее мнению, образ девушки "не совсем новостного формата, которая ругается матом и имеет третий-четвертый размер груди" привлекает внимание зрителей. Кроме того, она отметила, что работает с профессиональной командой, которая создает качественный контент.


      Янина Соколова

      Что касается предложения президента Зеленского создать русскоязычный украинский канал, по мнению телеведущей, это правильное решение.

      Очень надеюсь, что команда Зеленского в объявленном ими намерении сделать проукраинский телеканал на русском языке, который будет рассказывать правду, создаст парочку проектов, которые будут громко заниматься антипропагандой,
      – подчеркнула Соколова.

      К слову, команда президента Владимира Зеленского хочет создать государственный украинский русскоязычный канал. Он позволит обратиться к целевой аудитории на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе.

      Полное интервью с Яниной Соколовой о Зеленском, Медведчуке, антипропаганде и "запоребрике" – читайте здесь.

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      Теги: Новости Украины Новости России Журналисты СМИ Интервью
      Источник: 24 канал
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