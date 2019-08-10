Вони ненавидять мене, але дивляться, – Соколова про ставлення росіян до неї

Шоу української телеведучої "Вечер с Яниной Соколовой" здобуло надзвичайний успіх серед української аудиторії. У ньому авторка розвінчує міфи, що створила російська пропаганда, а також у саркастичній манері висміює дії нашого східного сусіда. Про те, як самі росіяни реагують на її шоу та чи підтримує вона ідею Зеленського створити російськомовний український канал – читайте далі.

Як сказала українська телеведуча Яніна Соколова в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу, те, що росіяни час від часу ганьблять її у своїх найрейтинговіших пропагандистських шоу означає, що вони дивляться її передачу та знають про неї.

Читайте також: Яніна Соколова: Закон про дематюкацію Богомолець – це п**дець

Вона зауважила, що її обговорюють у прямих ефірах на головному каналі Росії – "Росія 24", зокрема у шоу зі Скабєєвой та Соловйовим. До того ж, називаючи її "фашисткою" та "хохлособакою".

Сьогодні у Львові до мене підійшла дівчина – її хлопець живе у Москві. Коли вона там опинялася у компанії молодих людей, то чула від них "А эта ваша…". Вони ненавидять мене, але дивляться! Це підштовхує нас працювати ще краще,

– зазначила Яніна.

Успіх свого шоу "Вечер с Яниной Соколовой" вона пояснює низкою факторів. На її думку, образ дівчини "не зовсім новинного формату, яка лається матом і має третій-четвертий розмір грудей" привертає увагу глядачів. Крім того, вона наголосила, що працює з професійною командою, яка створює якісний контент.



Яніна Соколова

Щодо пропозиції президента Зеленського створити російськомовний український канал, на думку телеведучої, це правильне рішення.

Дуже сподіваюся, що команда Зеленського в оголошеному ними намірі зробити проукраїнський телеканал російською мовою, який розповідатиме правду, створить парочку проектів, які будуть гучно займатися антипропагандою,

– підкреслила Соколова.

До слова, Команда президента Володимира Зеленського хоче створити державний український російськомовний канал. Він дозволить звернутися до цільової аудиторії на окупованих територіях – у Криму та на Донбасі.

Повне інтерв'ю з Яніною Соколовою про Зеленського, Медведчука, антипропаганду і "запоребрик" – читайте тут.