Они ничего не значат без Зеленского, – эксперт про "слуг народа"

О рынке земли, монобольшинстве в Раде и внеочередном заседаним парламента – в программе "Политбюро" рассказали политические обозреватели Дмитрий Литвин и Леонид Швец, экономист Даниил Пасько, нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, от "Батькивщины" Алексей Кучеренко и от "Голоса" Ярослав Железняк.

О голосовании на внеочередном заседании Рады

Политический обозреватель Леонид Швец: За большинство вопросов, которые голосовали вчера, было примерно 195 – 206 голосов, а тех 248, которые входят по списку в фракцию, их давно уже нет. Совсем отдельную позицию занимают люди, которые находятся под большим влиянием Коломойского. Они не голосуют даже тогда, когда голосуют оппозиционеры нынешней власти – "Европейская солидарность" или "Голос".

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– Вчера был решающий день. Проходили проверку пределы влияния и выносливость Зеленского к операциям господина Коломойского. Удержали.



Леонид Швец / Фото: detector.media

Политический обозреватель Дмитрий Литвин: Были очень противоречивые вещи: рынок земли, банковская реформа. Есть много взглядов, много интересов. Поэтому в самом монобольшинстве нет какой-то точки зрения по этому поводу. Это нормально.

– Здесь важно, чтобы было участие президента в такой важный момент. Это показательно, ведь команда без Зеленского не работает. В будущем будет так же, есть проблема – приедет Зеленский и решит.

Про монобольшинство в Раде

Дмитрий Литвин: Все депутаты ничего не значат без Зеленского. Они могут думать, что пойдут на выборы отдельно или к кому-то еще впишутся – это все полный бред. Они коллеги Зеленского и я не вижу возможности работать им еще с кем-то.



Дмитрий Литвин / Фото: Радио Свобода

Леонид Швец: Пока что Зеленский – их абсолютный властный ресурс. Если они (нардепы "Слуги народа" – 24 канал) останутся без Зеленского – то останутся без власти. Другое дело, что для самого Зеленского его фракция перестает быть надежным ресурсом, которым она была раньше.

– Мы все ворчим и хватаемся за голову по поводу того, что там (в Верховной Раде – 24 канал) происходит. Однако есть весомый результат за этот год – не появилось ни одной политической силы, которая могла бы бросить вызов смешным, клоунам, делетантам (из прошлой власти – 24 канал).

О новых лидерах во власти

Дмитрий Литвин: Мы сейчас можем увидеть, что лидеры могут появляться из середины "Слуги народа". Не только фракции, а в целом команды власти. Она дальше пойдет с большими конфликтами, спорами. Тогда могут возникнуть новые персоны. Возможно, не те, кто сможет противостоять Зеленскому, а те, кого можно будет сравнивать с оппонентами, которые есть в Раде.

– К примеру, председатель Верховной Рады. У господина Разумкова всегда есть особая позиция. У него есть определенное доверие избирателей.



Дмитрий Разумков / Фото: РБК-Украина

– У нас лидеров очень много, просто мы в ситуации трансформации, когда наша политическая система будет рожать новые фигуры. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация – мы увидим новые фигуры.

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Леонид Швец: У Зеленского все только начинается. Я не знаю, мог ли бы с таким кризисом справиться даже самый опытный политик. Мы это видим сейчас по всему миру. Зеленский из него должен выйти опытным политиком, он его закалит. Мы не можем сказать, что будет дальше. Однако это только в начале его президентского срока.

О возможной коалиции "Слуги народа" с ОПЗЖ

Дмитрий Литвин: ОПЗЖ гораздо чаще не голосует в унисон с фракцией "Голос" или "Европейская солидарность". Здесь же нельзя сказать, что у них есть какая-то коалиция и они вместе не поддерживают закон. Они просто вместе не голосуют. Также бывает, что ОПЗЖ голосует с монобольшинством. Преимущественно это тогда, когда есть что-то проблемное для власти и ОПЗЖ хочет бросить камень – кого-то уволить.

– Нет политической силы в Украине, которая могла бы быть вместе с ОПЗЖ. Однако если они нажимают "за" – это не значит, что они в коалиции с какой фракцией. Это просто совпадение определенных интересов.



Верховная Рада / Фото: gettyimages

Об открытии рынка земли

Эксперт Даниил Пасько: Принятие закона о рынке земли в Украине нельзя назвать прорывом, потому что в этом решении нет экономического смысла. К тому же, в таком виде реформа противоречит интересам собственников земли.

– Они (аграрии – 24 канал) не смогут использовать землю в качестве залога для получения банковского финансирования. Поэтому для них это решение не имеет никакого существенного смысла.



Даниил Пасько / Фото: agroportal.ua

Больше о том, почему рынок земли, по мнению эксперта, не имеет смысла – читайте здесь

О возможном расколе "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук: Мы продолжаем считать себя сильной фракцией. Как будет дальше меняться картина – увидим, но во что верим, то и прогнозируем в жизни.

– Голосование присоединило "ЕС" только потому, что они захотели присоединиться к этому вопросу. Для них стало понятно, что это также важно для Украины. Даже если вычесть их голоса, у нас было 236 голосов без фракции "Европейская солидарность". То, что они решили присоединиться, это их сознательный выбор



Юрий Камельчук / Фото: соцсети Камельчука

Больше о том, будет ли объединяться "Слуга народа" с другими фракциями – читайте здесь