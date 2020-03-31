Вони нічого не означають без Зеленського, – експерт про "слуг народу"

Про ринок землі, монобільшість у Раді та позачергове засідання парламенту – в програмі "Політбюро" розповіли політичні оглядачі Дмитро Литвин та Леонід Швець, економіст Даниїл Пасько, нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, від "Батьківщини" Олексій Кучеренко та від "Голосу" Ярослав Желізняк.

Про голосування на позачерговому засіданні Ради

Політичний оглядач Леонід Швець: За більшість питань, які голосували вчора, було приблизно 195 – 206 голосів, а тих 248, які входять за списком по фракції, їх давно вже немає. Зовсім окрему позицію займають люди, які перебувають під більшим впливом Коломойського. Вони не голосують навіть тоді, коли голосують опозиціонери нинішньої влади – "Європейська солідарність" чи "Голос".

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– Вчора був вирішальний день. Проходили перевірку межі впливовості і витривалість Зеленського до операцій пана Коломойського. Втримали.



Леонід Швець / Фото: detector.media

Політичний оглядач Дмитро Литвин: Були дуже суперечливі речі: ринок землі, банківська реформа. Є багато поглядів, багато інтересів. Тому у самої монобільшості немає якоїсь точки зору з цього приводу. Це нормально.

– Тут важливо, щоб була участь президента у такий важливий момент. Це показово, адже команда без Зеленського не працює. В майбутньому буде так само, є проблема – приїде Зеленський і вирішить.

Про монобільшість у Раді

Дмитро Литвин: Всі депутати нічого не означають без Зеленського. Вони можуть думати, що підуть на вибори окремо чи до когось ще впишуться – це все повна маячня. Вони є колегами Зеленського і я не бачу можливості працювати їм ще з кимось.



Дмитро Литвин / Фото: Радіо Свобода

Леонід Швець: Поки що Зеленський – їх абсолютний владний ресурс. Якщо вони (нардепи "Слуги народу" – 24 канал) залишаться без Зеленського – то залишаться без влади. Інша справа, що для самого Зеленського його фракція перестає бути надійним ресурсом, яким вона була раніше.

– Ми всі бурчимо і хапаємось за голову з приводу того, що там (у Верховній Раді – 24 канал) відбувається. Однак є найвагоміший результат за цей рік – не з'явилося жодної політичної сили, яка могла б кинути виклик смішним, клоунам, делетантам (з минулої влади – 24 канал).

Про нових лідерів у владі

Дмитро Литвин: Ми зараз можемо побачити, що лідери можуть з'являтися з середини "Слуги народу". Не тільки фракції, а загалом команди влади. Вона далі піде з більшими конфліктами, суперечками. Тоді виникатимуть нові персони. Можливо, не ті, хто зможе протистояти Зеленському, а ті, кого можна буде порівнювати з опонентами, які є в Раді.

– До прикладу, голова Верховної Ради. У пана Разумкова завжди є особлива позиція. У нього є певна довіра виборців.



Дмитро Разумков / Фото: РБК-Україна

– У нас лідерів дуже багато, просто ми у ситуації трансформації, коли наша політична система народжуватиме нові фігури. В залежності від того, як розвиватиметься ситуація – ми побачимо нові фігури.

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Леонід Швець: У Зеленського все тільки починається. Я незнаю, чи з такою кризою впорався б навіть найдосвідченіший політик. Ми це бачимо зараз по всьому світу. Зеленський з неї має вийти досвідченим політиком, вона його загартує. Ми не можемо сказати, що буде далі. Однак це тільки на початку його президентського терміну.

Про можливу коаліцію "Слуги народу" з ОПЗЖ

Дмитро Литвин: ОПЗЖ набагато частіше не голосує в унісон з фракцією "Голос" або "Європейська солідарність". Тут ж не можна сказати, що в них є якась коаліція і вони разом не підтримують закон. Вони просто разом не голосують. Так само буває, що ОПЗЖ голосує з монобільшістю. Переважно це тоді, коли є щось проблемне для влади і ОПЗЖ хоче кинути камінець – когось звільнити.

– Немає політичної сили в Україні, яка могла б бути разом з ОПЗЖ. Однак якщо вони натискають "за" – це не означає, що вони в коаліції з якоюсь фракцією. Це просто збіг певних інтересів.



Верховна Рада / Фото: gettyimages

Про відкриття ринку землі

Експерт Даніїл Пасько: Прийняття закону про ринок землі в Україні не можна назвати проривом, тому що в цьому рішенні немає економічного сенсу. До того ж, у такому вигляді реформа протирічить інтересам власників землі.

– Вони (аграрії – 24 канал) не зможуть використовувати землю як заставу для отримання банківського фінансування. Тому для них це рішення немає ніякого суттєвого сенсу.



Даніїл Пасько / Фото: agroportal.ua

Більше про те, чому ринок землі, на думку експерта, не має сенсу – читайте тут

Про ймовірний розкол "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу Юрій Камельчук: Ми далі вважаємо себе сильною фракцією. Як буде далі змінюватись картина – побачимо, але в що віримо, те і прогнозуємо у житті.

– Голосування приєднало "ЄС" тільки тому, що вони захотіли приєднатися до цього питання. Для них стало зрозуміло, що це також важливо для України. Навіть якщо відняти їхні голоси, в нас було 236 голосів без фракції "Європейська солідарність". Те, що вони вирішили приєднатися, це їхній свідомий вибір



Юрій Камельчук / Фото: соцмережі Камельчука

Більше про те, чи буде об'єднуватись "Слуга народу" з іншими фракціями – читайте тут