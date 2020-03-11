Період "нових облич" закінчено: хто з олігархів впливає на владу

Про відставку уряду, олігархів та владу, економічну кризу в Україні, звільнення Ситника – в програмі "Політбюро" розповіли політичний оглядач видання "Українська правда" Роман Кравець, головний редактор "РБК України" Сергій Щербина, головна редакторка видання "Букви" Тетяна Ніколаєнко.

Про відставку уряду

Тетяна Ніколаєнко головна редакторка видання "Букви": Давайте згадувати всі відставки, які відбулися. Першою з таких резонансних – Андрія Богдана. Відставка Гончарука та відставка Рябошапки – це як похідні від цієї. Оскільки Андрій Йосипович доклав чимало зусиль, щоб саме ці люди обіймали посади.

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Якщо Володимир Зеленський починав свою виборчу кампанію з ролика "я приведу людей, яких ще не було в політиці", то на цьому тижні з періодом "нових облич" закінчено. Я точно знаю, що наприклад, на місцеві вибори ніяких нових облич не буде.



Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

По-перше, тому що на місцевому рівні ця вся історія не спрацьовує. По-друге, ця історія дискредитована в основному діяльністю парламенту, де "нові обличчя" показали себе не найкращим чином.

Якщо виходити з тієї теорії, яку люблять розповідати журналістам певні політики, про те, що президент вже давно вирішив звільняти Гончарука, бо не пробачив те, що було на плівках. Якщо питання було вирішено й три місяці шукали нових урядовців, то тоді команда президента з цим не впоралася. Саме команда президента, тому що ми зрозуміли, що від українського парламенту нічого не залежить.

Якби Гончарук був достатньо сильним гравцем, який би мав за собою якусь політичну силу. Умовно, якби він був Володимиром Гройсманом, який на певному етапі приручив певну кількість мажоритарників, давав їм субвенції на регіони і ті б точно не погодились його звільняти.



Володимир Гройсман / Фото prm.ua

Гончарук такої співпраці з парламентом не побудував й опиратися йому у цьому не було на кого. Тому свавільничати й казати "Ні, я не напишу заяву" – мало сенсу.

Що відомо про відставку Гончарука

Очолив Олексій Гончарук уряд 29 серпня. Сталося це у перший день роботи Верховної Ради IX скликання.

Чутки про його відставку вже ходили давно. Долило олії у вогонь і злиття у мережу аудіозапису зустрічі нібито Гончарука, Оксани Маркарової, яка була міністеркою фінансів, голови НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, чиновники обговорювали те, як пояснити президенту Володимиру Зеленському причини зміцнення курсу гривні та стан економіки в країні.

Зрештою Олексій Гончарук написав заяву про відставку, але подав її не Раді, як цього вимагає закон, а президентові. Однак останній її не задовольнив і дав Гончаруку шанс. Сталося це усередині січня.

28 лютого українські ЗМІ повідомили, що прем'єр–міністр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього. Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом про це не говорив. 3 березня після засідання фракції "Слуги народу", з'явилася інформація, що прем'єр Гончарук таки написав заяву про відставку. Документ надійшов до Верховної Ради на наступний день.

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4 березня Рада все ж відправила Гончарука у відставку. За таке рішення проголосували 353 народних обранці. Змінив Гончарука на посаді прем’єра Денис Шмигаль.

У його уряді з команди Гончарука залишилися:

віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

міністр юстиції Денис Малюська;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер міністром закордонних справ, натомість Вадим Пристайко зайняв його місце віцепрем’єра/



Склад уряду Гончарука / Інфографіка 24 каналу

Про олігархів та владу

Роман Кравець політичний оглядач видання "Українська правда": Коли тільки президентом став Володимир Зеленський, то найчастіше на Банковій бачили не Коломойського, від якого намагалися тоді відмежуватися, а Пінчука. Той казав, що насправді приїжджав із Леонідом Кучмою.

На початку Пінчук був досить впливом й про це всі говорили. А зараз ми бачимо, що збільшується вплив Коломойського.

Сергій Щербина головний редактор "РБК України": За моїми відчуттями збільшується вплив Рената Леонідовича.

Президент і взагалі влада найбільш ефективна тоді, коли олігархи розбираються одне з одним, а не з владою. Чим більше вони зайняті одне одним, тим спокійніша влада.

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Роман Кравець політичний оглядач видання "Українська правда": Про Рената Леонідовича хочу додати. Подивіться, як він себе обережно поводить. Він практично ніде не світиться. Інша історія, що коли щось треба швидко допомогти, наприклад, літак відправити до Китаю, який так і не відправили, то він одразу виходить з цієї історії зі словами – "я готовий це зробити".

Про економічну кризу в Україні

Фондові ринки почали відновлюватися після найбільшого економічного падіння з моменту фінансової кризи 2008 року. Рекордний обвал цін на нафту у понеділок, 9 березня 2020 року, спричинив різке падіння фінансових ринків. Через це українці мають згадати, що відбулося в 2008 році. Адже майже ідентична ситуація сталася цього разу.

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Про звільнення Ситника

Напередодні "слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура внесли до Ради законопроєкт про зміни до закону про НАБУ. Водночас з'явилася інформація, що найближчим часом парламент може звільнити директора відомства Артема Ситника.

Детальніше позицію "Слуги народу – читайте тут.

Про Нові Санжари та звільнення Гончарука

Звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра – це насамперед рішення Володимира Зеленського. І однією з найголовніших причин є сутички в Нових Санжарах.

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