Аваков має під своїм контролем невеличку армію: чому Зеленський не звільняє очільника МВС

Про Арсена Авакова на посаді очільника МВС, як змінився рівень довіри до Зеленського та про ситуацію у Нових Санжарах – в програмі "Політ.бюро" розповіли журналіст та блогер Денис Казанський, журналіст-розслідувач Данило Мокрик, журналіст Сергій Бережний.

Чому Аваков досі на посаді

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін: Мені здається, що очільник МВС дуже старається для того, щоб "допомогти" не стільки Зеленському, як його партії, втрачати підтримку людей.

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– Порошенко не міг позбутися Авакова через те, що "Народний фронт" був невід'ємною частиною парламентської більшості. Для Зеленського немає жодних проблем. Тільки під його слово та особисту відповідальність, так він принаймні заявляв, Авакова було залишено як тимчасового міністра МВС. Мені здається, що успіхи Нацполіції і Авакова в тій самій справі Шеремета очевидні вже всій країні.



Арсен Аваков

– Оскільки Аваков не є політичною фігурою, то відповідальність за всі ці провали лягає на Зеленського і його партію. Я не знаю, що ще має вчудити Аваков, щоб президент його нарешті позбувся.

Журналіст-розслідувач Данило Мокрик: Чому Зеленський не може звільнити Авакова? По суті він має під своїм контролем невеличку армію. Це і є небезпекою. Аваков в разі чого зможе створити дестабілізацію в цій країні значно більшу.



Володимир Зеленський

– Я говорив з людьми з кабміну: "Як вам працювати в одній команді з Аваковим?". Вони мені кажуть: "Ми все розуміємо, але його видавити зараз неможливо, тому що він має занадто багато впливу".

Журналіст Сергій Бережний: Скид Авакова не сильно підніме рейтинг, тому що це давноочікувана подія. Але те, що Аваков залишається – це рейтинг притискає.

– Пояснити дуже складно на раціональному рівні, чому він залишається. Так, я згідний, що і армія, і політичний вплив, і щось ще. До того ж, коли різко були змінені керівники всіх силових відомств, окрім МВС, то потрібно було залишити хоча б одного силового міністра на попередній посаді для того, щоб залишилася хоч якась стабільність. І вибрали серед них (Авакова – 24 канал).

Як змінився рівень довіри до Зеленського

У лютому 2020 року Володимиру Зеленському повністю довіряють 12% опитаних, а скоріше довіряють – 39,5%. Зовсім не довіряють президенту 17,9% опитаних, а ще 22,7% – скоріше не довіряють.

Загалом соціологи відзначили, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%.



Кого українці обрали би президентом сьогодні/ Інфографіка 24 каналу

Падіння рейтингу влади

Журналіст та блогер Денис Казанський: В Офісі Президента теж намагатимуться зрозуміти причини таких низьких результатів. Вони можуть дійти до висновку, що це, наприклад, через недостатні старання завершити війну, чи недостатнє намагання покарати попередню владу. Я боюсь, що вони знайдуть причини, які штовхатимуть нас до реваншу, ніж до конструктивних рішень.

В Раді за все відповідає Зеленський, оскільки уряд звітує перед ним та особисто приносить заяви на звільнення. Це еманації Зеленського, тільки чомусь до нього ця хвиля не доходить.

Журналіст-розслідувач Данило Мокрик: всі ці явища з низькою довірою ми могли спостерігати і в попередні роки, коли спершу падав рейтинг Яценюка, а рейтинг Порошенка був стабільним.

– Щоб насправді впав рейтинг Зеленського, треба щоб з'явилися нові лідери опозиції, які будуть його критикувати, при цьому самі не будуть викликати огиди. Треба чекати появи нових героїв і тільки новий сильний опозиціонер зможе кинути виклик. Люди можуть закривати очі на помилки Зеленського, тому що порівнюють його з попередниками.

Ситуація у Нових Санжарах

Сергій Бережний: Завжди будь-яка невдача (у суспільстві, – 24 канал) вдаряє по чинній владі.

Журналіст та блогер Денис Казанський: Ми ще не можемо сказати вдарить чи ні. Коли ситуація з коронавірусом закінчиться – тоді скажемо. Однак, я думаю, більше вплинули платіжки (на комунальні послуги, – 24 канал) та "продай собаку – заплати за газ". Це реально те, що вдарило по рейтингу,

Журналіст-розслідувач проєкту Bihus.info Данило Мокрик: Протести у Нових Санжарах вплинуть на рейтинг уряду, зокрема.

Що відомо про протести у Нових Санжарах?Проти розміщення у селищі евакуйованих з Уханя українців та іноземців місцеві виступили у четвер, 20 лютого. Мітингувальники перекривали дорогу, яка веде у Нові Санжари, а потім і кидали камінням у автобуси з евакуйованими. Протести тривали і після поселення евакуйованих у закладі селища.



До слова, протести через цю ситуацію виникали не лише у Нових Санжарах, адже офіційно не оголошували, в яке саме місто привезуть українців та іноземців з китайського Уханя. Та у ЗМІ з'являлася інформація зі згадками окремих регіонів, що спричиняло обурення. Так було ще на Львівщині та Тернопільщині. Люди збиралися біля медичних закладів, куди нібито мали привезти українців, та навіть палили шини. Згодом через це голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель подав у відставку – Володимир Зеленський її прийняв.