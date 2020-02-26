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      Аваков имеет под своим контролем небольшую армию: почему Зеленский не увольняет главу МВД

      Политбюро - Читати новину українською

      Про Арсена Авакова на должности главы МВД, как изменился уровень доверия к Зеленскому и о ситуации в Новых Санжарах – в программе "Полит.бюро" рассказали журналист и блогер Денис Казанский, журналист-расследователь Даниил Мокрик, журналист Сергей Бережной.

      Почему Аваков до сих пор в должности

      Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин: Мне кажется, что глава МВД очень старается для того, чтобы "помочь" не столько Зеленскому, как его партии, терять поддержку людей.

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      – Порошенко не мог избавиться от Авакова из-за того, что "Народный фронт" был неотъемлемой частью парламентского большинства. Для Зеленского нет никаких проблем. Только под его слово и личную ответственность, так он по крайней мере заявлял, Аваков был оставлен в качестве временного министра МВД. Мне кажется, что успехи Нацполиции и Авакова по тому же делу Шеремета очевидны уже всей стране.

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      – Поскольку Аваков не является политической фигурой, то ответственность за все эти провалы ложится на Зеленского и его партию. Я не знаю, что еще должен учудить Аваков, чтобы президент от него наконец избавился.

      Журналист-расследователь Даниил Мокрик: Почему Зеленский не может уволить Авакова? По сути он имеет под своим контролем небольшую армию. Это и является опасностью. Аваков в случае чего сможет создать дестабилизацию в этой стране значительно большую.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      – Я говорил с людьми из Кабмина: "Как вам работать в одной команде с Аваковым?". Они мне говорят: "Мы все понимаем, но его выдавить сейчас невозможно, так как он имеет слишком много влияния".

      Журналист Сергей Бережной: Сброс Авакова не сильно поднимет рейтинг, потому что это долгожданное событие. Но то, что Аваков остается – это рейтинг прижимает.

      – Объяснить очень сложно на рациональном уровне, почему он остается. Да, я согласен, что и армия, и политическое влияние, и что-то еще. К тому же, когда резко были сменены руководители всех силовых ведомств, кроме МВД, то нужно было оставить хотя бы одного силового министра на предыдущей должности для того, чтобы осталась хоть какая-то стабильность. И выбрали среди них (Авакова – 24 канал).

      Как изменился уровень доверия к Зеленскому

      В феврале 2020 года Владимиру Зеленскому полностью доверяют 12% опрошенных, а скорее доверяют – 39,5%. Совсем не доверяют президенту 17,9% опрошенных, а еще 22,7% – скорее не доверяют.

      В общем социологи отметили, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%.

      президент України
      Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / Инфографика 24 канала

      Падение рейтинга власти

      Журналист и блогер Денис Казанский: В Офисе Президента тоже будут пытаться понять причины таких низких результатов. Они могут прийти к выводу, что это, например, из-за недостаточных стараний завершить войну, или недостаточного стремления наказать предыдущую власть. Я боюсь, что они найдут причины, котрые будут толкать нас к реваншу, чем к конструктивным решениям.

      В Раде за все отвечает Зеленский, поскольку правительство отчитывается перед ним и лично приносит заявления на увольнение. Это эманации Зеленского, только почему-то до него эта волна не доходит.

      Журналист-расследователь Даниил Мокрик: все эти явления с низким доверием мы могли наблюдать и в предыдущие годы, когда сначала падал рейтинг Яценюка, а рейтинг Порошенко был стабильным.

      – Чтобы на самом деле упал рейтинг Зеленского, надо чтобы появились новые лидеры оппозиции, которые будут его критиковать, при этом сами не будут вызывать отвращения. Надо ждать появления новых героев и только новый сильный оппозиционер сможет бросить вызов. Люди могут закрывать глаза на ошибки Зеленского, потому что сравнивают его с предшественниками.

      Ситуация в Новых Санжарах

      Сергей Бережной: Всегда любая неудача (в обществе – 24 канал) ударяет по действующей власти.

      Журналист и блогер Денис Казанский: Мы еще не можем сказать ударит или нет. Когда ситуация с коронавирусом закончится – тогда скажем. Однако, я думаю, больше повлияли платежки (на коммунальные услуги – 24 канал) и "продай собаку – заплати за газ". Это реально то, что ударило по рейтингу,

      Журналист-расследователь проекта Bihus.info Даниил Мокрик: Протесты в Новых Санжарах повлияют на рейтинг правительства в частности.

      Что известно о протестах в Новых Санжарах?
      Против размещения в поселке эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев местные выступили в четверг, 20 февраля. Митингующие перекрывали дорогу, которая ведет в Новые Санжары, а затем и бросали камни в автобусы с эвакуированными. Протесты продолжались и после поселения эвакуированных в заведении поселка.

      К слову, протесты из-за этой ситуации возникали не только в Новых Санжарах, ведь официально не объявляли, в какой именно город привезут украинцев и иностранцев с китайского Уханя. Но в СМИ появлялась информация с упоминаниями отдельных регионов, что вызывало негодование. Так было еще на Львовщине и Тернопольщине. Люди собирались у медицинских учреждений, куда якобы должны были привезти украинцев, и даже жгли шины. Впоследствии из-за этого председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель подал в отставку – Владимир Зеленский ее принял.

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      25 февраля
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Владимир Зеленский Арсен Аваков Петр Порошенко Новые Санжары Офіс Президента рейтинги Кабинет Министров Украины Политбюро
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