Период "новых лиц" закончен: кто из олигархов влияет на власть

Об отставке правительства, олигархах и власти, экономическом кризисе в Украине, увольнении Сытника – в программе "Политбюро" рассказали политический обозреватель издания "Украинская правда" Роман Кравец, главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина, главный редактор издания "Буквы" Татьяна Николаенко.

Об отставке правительства

Татьяна Николаенко, главный редактор издания "Буквы": Давайте вспоминать все отставки, которые произошли. Первая из таких резонансных – Андрея Богдана. Отставка Гончарука и отставка Рябошапки – это как производные от этой. Поскольку Андрей Иосифович приложил немало усилий, чтобы именно эти люди занимали должности.

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Если Владимир Зеленский начинал свою избирательную кампанию с ролика "я приведу людей, которых еще не было в политике", то на этой неделе с периодом "новых лиц" закончено. Я точно знаю, что, например, на местных выборах никаких новых лиц не будет.



Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Во-первых, потому что на местном уровне эта вся история не срабатывает. Во-вторых, эта история дискредитирована в основном деятельностью парламента, где "новые лица" показали себя не лучшим образом.

Если исходить из той теории, которую любят рассказывать журналистам определенные политики, о том, что президент уже давно решил увольнять Гончарука, потому что не простил то, что было на пленках. Если вопрос был решен и три месяца искали новых чиновников, то тогда команда президента с этим не справилась. Именно команда президента, потому что мы поняли, что от украинского парламента ничего не зависит.

Если бы Гончарук был достаточно сильным игроком, который бы имел за собой какую-то политическую силу. Условно, если бы он был Владимиром Гройсманом, который на определенном этапе приручил определенное количество мажоритарщиков, давал им субвенции на регионы и те бы точно не согласились его увольнять.



Владимир Гройсман / Фото prm.ua

Гончарук такого сотрудничества с парламентом не построил и опираться ему не на кого. Поэтому своевольничать и говорить "Нет, я не напишу заявление" – мало смысла.

Что известно об отставке Гончарука

Возглавил Алексей Гончарук правительство 29 августа. Произошло это в первый день работы Верховной Рады VIII созыва.

Слухи о его отставке уже ходили давно. Долил масла в огонь и сливе в сеть аудиозаписи встречи якобы Гончарука, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали то, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны и состояние экономики в стране.

В конце концов Алексей Гончарук написал заявление об отставке, но подал его не Раде, как этого требует закон, а президенту. Однако последний его не принял и дал Гончаруку шанс. Произошло это в середине января.

28 февраля украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него. Сам Гончарук неоднократно подчеркивал, что никаких заявлений не писал и с президентом об этом не говорил. 3 марта после заседания фракции "Слуги народа", появилась информация, что премьер Гончарук все же написал заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду на следующий день.

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4 марта Рада все же отправила Гончарука в отставку. За такое решение проголосовали 353 народных избранника. Сменил Гончарука на посту премьера Денис Шмыгаль.

В его правительстве из команды Гончарука остались:

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

министр юстиции Денис Малюська;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь министром иностранных дел; Вадим Пристайко занял его место вице-премьера.



Состав правительства Гончарука / Инфографика 24 канала

Об олигархах и власти

Роман Кравец, политический обозреватель издания "Украинская правда": Когда только президентом стал Владимир Зеленский, то чаще всего на Банковой видели не Коломойского, от которого пытались тогда отмежеваться, а Пинчука. Тот говорил, что на самом деле приезжал с Леонидом Кучмой.

Вначале Пинчук был достаточно влиятелен и об этом все говорили. А сейчас мы видим, что увеличивается влияние Коломойского.

Сергей Щербина, главный редактор "РБК Украина": По моим ощущениям, увеличивается влияние Рената Леонидовича.

Президент и вообще власть наиболее эффективна тогда, когда олигархи разбираются друг с другом, а не с властью. Чем больше они заняты друг другом, тем спокойнее власти.

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Роман Кравец, политический обозреватель издания "Украинская правда": О Ренате Леонидовиче хочу добавить. Посмотрите, как он себя осторожно ведет. Он практически нигде не светится. Другая история, когда нужно быстро помочь, например, самолет отправить в Китай, который так и не отправили, то он сразу выходит из этой истории со словами: "Я готов это сделать".

Об экономическом кризисе в Украине

Фондовые рынки начали восстанавливаться после крупнейшего экономического падение с момента финансового кризиса 2008 года. Рекордный обвал цен на нефть в понедельник, 9 марта 2020 года, вызвал резкое падение финансовых рынков. Украинцы должны вспомнить, что произошло в 2008 году. Ведь почти идентичная ситуация произошла в этот раз.

Подробное объяснение Фурсы – читайте здесь.

Об увольнении Сытника

Накануне "слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура внесли в Раду законопроект об изменениях в закон о НАБУ. Одновременно появилась информация, что в ближайшее время парламент может уволить директора ведомства Артема Сытника.

Подробнее позицию "Слуги народа" – читайте здесь.

О Новых Санжарах и увольнении Гончарука

Увольнение Алексея Гончарука с должности премьер-министра – это прежде всего решение Владимира Зеленского. И одной из самых главных причин являются столкновения в Новых Санжарах.

Подробнее о причинах – читайте здесь.