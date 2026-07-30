Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат рассказал 24 Каналу, что сначала высказывались различные предположения о причинах его перевода. Сейчас ситуация для него ясна.

Почему Онистрата пытались перевести на другую должность?

По мнению военного, к этой истории вполне мог быть причастен бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он до сих пор сохраняет влияние.

Путем дедукции я понял, что, скорее всего, Андрей Ермак пришел к главнокомандующему ВСУ и попросил меня наказать. Поэтому меня отправили в 17-й корпус,

– отметил Онистрат.

Почему Онистрат уходит из армии: смотрите видео 24 Канала

Как убежденный военный, сам Ермак влияет на то, чтобы Владимир Зеленский не получал различную критическую информацию. Он якобы пытается сделать так, чтобы президент надел "розовые очки".

Почему Ермак меня не любит? Были посты, где я отметил президента и обратился к нему. В принципе я "зеленый". С большим уважением отношусь к тому, что президент делает на международной арене. Там – космос. Но когда человек что-то делает, он обязательно ошибается. Есть много ошибок в области внутренней политики. Обычно это налаживает либо Офис президента, либо кто-то из его окружения, либо Кабмин, либо кто-то еще,

– подчеркнул Онистрат.

Добавим, что ранее военный связывал свой перевод с поддержкой производителя дронов Vyriy или же с постами в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова.

В начале июля ГБР провело обыски в компании Vyriy. Их обвиняют в искусственном завышении стоимости беспилотников, поставляемых государству. Компания отвергает эти обвинения и подчеркивает, что обыски являются неправомерными, поскольку проводились без судебного постановления.

Напомним, Андрей Онистрат – украинский военный, основатель батальона беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" в составе 68-й отдельной егерской бригады. Ранее он возглавлял наблюдательный совет банка "Национальный Кредит", который НБУ в 2015 году признал неплатежеспособным, в результате чего его ликвидировали. Онистрат – отец шестерых детей. Старший сын Остап погиб летом 2023 года на фронте под Угледаром. Ему был 21 год.