Окно возможностей закрывается, – Онистрат предсказал, какой будет война осенью-зимой

Осенне-зимний период может оказаться непростым для Украины. Многое зависит от того, сможет ли Россия адаптироваться к тем проблемам, которые ей сейчас создают Силы обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат. По его мнению, Россия может научиться перехватывать украинские дроны среднего и дальнего радиуса действия.

Что может измениться на фронте?

По словам Онистрата, перехватом дронов занимается подразделение "Рубикон", которое специализируется на беспилотных системах. У них фактически неограниченное финансирование. И, возможно, они найдут способ противодействовать этому. Но и Силы обороны постоянно адаптируются к вызовам на поле боя.

Поэтому они могут научиться перехватывать наши дроны. Тогда вернутся к инфильтрации, увеличат количество своих беспилотных систем и будут дальше продвигаться вперед. Это основная для нас проблема. У нас может стать меньше поражений на внешних рубежах, а россияне начнут активнее проникать на передовую. Осенью существуют угрозы для Константиновки. И они могут подойти ближе к Запорожью,

– считает Онистрат.

Почему ожидать осенью и зимой: смотрите видео 24 Канала

В таком случае война может длиться довольно долго. Каждая из сторон будет адаптироваться. Но все дойдет до того момента, пока кто-то один не падет – либо не найдет инструмент для адаптации, либо экономические проблемы станут слишком болезненными.

Добавим, что 30 июля Силы беспилотных систем нанесли удар по ряду российских военных объектов. Под атаку попали базы беспилотных катеров и площадка запуска ударных дронов. Также удалось вывести из строя несколько объектов вражеской ПВО.