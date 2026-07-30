Об этом 30 июля сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Новые поражения СБС

На этот раз по целям противника нанесли удары 9-й батальон "Кайрос" 414-й отдельной бригады СБС "Птицы Мадяра", 412-й ОБр СБС Nemesis и группировка СБС подразделения "Феникс" ГПСУ.

Дроны поразили базу морских беспилотных катеров в населенном пункте Снежное во временно оккупированном Крыму. Кроме того, на полуострове под ударом оказались радиопрозрачные укрытия радиолокационных станций в районе села Охотниче.

Также военные нанесли удары по:

радиолокационной станции П-18 возле Ивановки Запорожской области;

зенитным ракетным комплексу "Бук-М3" на трассе вблизи Снежного в Донецкой области;

РЛС "Небо-СВУ" возле населенного пункта Русский Колодец в Ростовской области России;

ТРЛС "Сопка-2" возле Федоровки в Ростовской области.

Кроме того, операторы дронов успешно провели операцию по месту хранения и запуска ударных беспилотников типа "Шахед" на аэродроме "Донецк".

Силы беспилотных систем атаковали объекты окупантов: смотрите видео

"Мадяр" добавил, что в рамках операции "МоЛоЧКа" ночью были поражены еще четыре российских танкера в Черном и Азовском морях. Всего с начала операции 6 июля военные поразили 205 вражеских судов, из которых 130 – в Азовском море и 75 – в Черном.

А в течение июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 30 объектов российской ПВО.

Напомним, Силы обороны также нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми. В результате атаки на территории предприятия произошел пожар.