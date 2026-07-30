Атаки произошли 29 июля и в ночь на 30 июля. О результатах ударов сообщил Генштаб ВСУ.

Новые поражения Сил обороны

Официальные представители Сил обороны Украины сообщили о ряде новых ударов, направленных на снижение военно-экономического потенциала России.

Под прицелом оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенный в городе Перми в России. Зафиксировано попадание в объект, что вызвало пожар на территории предприятия.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов агрессора. Его общая мощность достигает около 13 миллионов тонн нефти в год. Предприятие специализируется на производстве широкого спектра нефтепродуктов – автомобильных бензинов, дизельного топлива, авиационного керосина, битумов и смазочных материалов.

Вся эта номенклатура употребляется для обеспечения потребностей русского военно-промышленного комплекса и оккупационных вооруженных сил.

Кроме удара по глубокому тылу врага, украинские воины отработали по полигону "Приморский Посад". По данным Генштаба, он находится на временно оккупированной части Запорожской области. Сейчас специалисты уточняют масштабы нанесенного врагу ущерба.

Отмечается, что Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять меры по пресечению вооруженной агрессии россиян.

Кстати, в России снова были атакованы логистических центра маркетплейса Wildberries. В результате ударов возникли масштабные пожары на складах в Пензе и Сарапуле.