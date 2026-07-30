Атаки відбувались 29 липня та в ніч проти 30 липня. Про результати ударів проінформував Генштаб ЗСУ.

Нові ураження Сил оборони

Офіційні представники Сил оборони України повідомили про низку нових ударів для зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Під прицілом був нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", розташований у місті Перм в Росії. Зафіксовано влучання в об'єкт, що спровокувало пожежу на території підприємства.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних комплексів агресора. Його загальна потужність сягає близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство спеціалізується на виробництві широкого спектра нафтопродуктів – автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми та мастила.

Уся ця номенклатура використовується для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу та окупаційних збройних сил.

Окрім удару по глибокому тилу ворога, українські воїни також відпрацювали по полігону "Приморський Посад". За даними Генштабу, він розташований на тимчасово окупованій частині Запорізькій області.

Наразі фахівці уточнюють масштаби завданих ворогу збитків.

Зазначається, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи для припинення збройної агресії росіян.

До речі, у Росії знову було атаковано логістичні центри маркетплейсу Wildberries. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі на складах у Пензі та Сарапулі.