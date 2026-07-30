Про це 30 липня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Нові ураження СБС
Цього разу по цілях противника відпрацювали 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра", 412 ОБр СБС Nemesis та угруповання СБС підрозділ "Фенікс" ДПСУ.
Дрони уразили базу морських безекіпажних катерів у населеному пункті Сніжне в тимчасово окупованому Криму. Крім того, на півострові під ударом були радіопрозорі укриття радіолокаційних станцій в районі села Охотниче.
Також військові поцілили по:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- радіолокаційній станції П-18 біля Іванівки Запорізької області;
- зенітному ракетному комплексу "Бук-М3" на тралі поблизу Сніжного Донецької області;
- РЛС "Небо-СВУ" біля населеного пункту Руський Колодець у Ростовській області Росії;
- ТРЛС "Сопка-2" біля Федорівки Ростовської області.
До того ж оператори дронів успішно відпрацювали по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників типу "Шахед" на аеродромі "Донецьк".
Сили безпілотних систем атакували об'єкти окупантів: дивіться відео
"Мадяр" додав, в рамках операції "МоЛоЧКа" вночі було уражено ще чотири російські танкери у Чорному та Азовському морях. Загалом від початку операції 6 липня воїни поцілили по 205 ворожих суднах, із яких 130 – в Азовському морі та 75 – у Чорному.
А протягом липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 30 елементів російської ППО.
Нагадаємо, Сили оборони також вдарили по нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі. В результаті атаки на території підприємства сталась пожежа.