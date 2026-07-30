Про це 30 липня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Нові ураження СБС

Цього разу по цілях противника відпрацювали 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра", 412 ОБр СБС Nemesis та угруповання СБС підрозділ "Фенікс" ДПСУ.

Дрони уразили базу морських безекіпажних катерів у населеному пункті Сніжне в тимчасово окупованому Криму. Крім того, на півострові під ударом були радіопрозорі укриття радіолокаційних станцій в районі села Охотниче.

Також військові поцілили по:

радіолокаційній станції П-18 біля Іванівки Запорізької області;

зенітному ракетному комплексу "Бук-М3" на тралі поблизу Сніжного Донецької області;

РЛС "Небо-СВУ" біля населеного пункту Руський Колодець у Ростовській області Росії;

ТРЛС "Сопка-2" біля Федорівки Ростовської області.

До того ж оператори дронів успішно відпрацювали по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників типу "Шахед" на аеродромі "Донецьк".

Сили безпілотних систем атакували об'єкти окупантів: дивіться відео

"Мадяр" додав, в рамках операції "МоЛоЧКа" вночі було уражено ще чотири російські танкери у Чорному та Азовському морях. Загалом від початку операції 6 липня воїни поцілили по 205 ворожих суднах, із яких 130 – в Азовському морі та 75 – у Чорному.

А протягом липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 30 елементів російської ППО.

Нагадаємо, Сили оборони також вдарили по нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі. В результаті атаки на території підприємства сталась пожежа.