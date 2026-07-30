Без этого не обойтись, – Онистрат прямо заявил, что нужно изменить в Минобороны

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара – чрезвычайно эффективный и авторитетный офицер. Есть уверенность, что он продолжит реформы в Минобороны.

Об этом 24 Каналу рассказал старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат. По его словам, Евгений Хмара – один из лучших офицеров, которых он знает.

Какие реформы следует провести в Минобороны?

Как убежден Онистрат, Хмара будет пытаться сохранить команду бывшего министра обороны Михаила Федорова. Со временем туда могут попытаться кого-то добавить. Но "скамейка запасных" на самом деле довольно небольшая.

На мой взгляд, сейчас важно бороться с коррупционной составляющей. Важно полностью ее устранить и сделать все прозрачным, децентрализованным и открытым,

– отметил Онистрат.

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Кроме того, не менее важно упростить перевод военных между подразделениями. Было бы идеально, если бы все происходило в один клик. Но возникает вопрос, удастся ли все так легко организовать.

Из штурмового подразделения в штурмовое действительно можно было бы так все наладить. А вот что делать, если из штурмового в линейное подразделение? Да, пожалуй, нельзя. Но это мысли вслух,

– сказал Онистрат.

Также важно оцифровать все, что только возможно. Минобороны должно знать, где находился пехотинец на позициях; что происходило вокруг; когда он занял и покинул позиции и т. д.