Про це 24 Каналу розповів старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат. За його словами, Євгеній Хмара – один з найкращих офіцерів, яких він знає.

Які реформи варто провести у Міноборони?

Як переконаний Оністрат, пан Хмара намагатиметься залишити команду колишнього міністра оборони Михайла Федорова. З часом там можуть спробувати когось додати. Але "лава запасних" насправді досить невелика.

На мій погляд, зараз важливо боротися з корупційною складовою. Важливо повністю її прибрати та зробити все прозоро, децентралізовано та відкрито,

– зауважив Оністрат.

Дивіться інтерв'ю з Андрієм Оністратом на ютубі 24 Каналу

Крім того, не менш важливо спростити переведення військових між підрозділами. Було б ідеально, якби все відбувалося в один клік. Але є питання, чи вдасться все так легко організувати.

Зі штурмового в штурмовий підрозділ дійсно можна було б так все налагодити. А от що робити, якщо зі штурмового у лінійний підрозділ? Так, мабуть, не можна. Але це думки вголос,

– сказав Оністрат.

Також важливо оцифрувати все, що тільки можливо. Міноборони має знати, де перебував піхотинець на позиціях; що відбувалося навколо; коли він зайшов та вийшов на позиції тощо.