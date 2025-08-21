Российские оккупационные власти создали онлайн-каталог в оккупированной Луганской области. В нем размещены анкеты украинских детей, отсортированные по возрасту, цвету глаз и волос, состоянию здоровья, характеру. Многие из них имели семьи и украинское гражданство.

Оккупанты цинично похищают украинских детей и присваивают, как вещь. В то же время несовершеннолетним приходится жить в страхе, постоянных наказаниях и даже пытках.

Научный руководитель GLOBSEC Меган Гиттос в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметила, что возвращение похищенных Россией детей должно быть безусловным пунктом мирного соглашения. О том, каковы реалии жизни украинских детей в России – читайте дальше.

Форма торговли людьми

Организация Save Ukraine назвала такие действия россиян цифровым рабством, торговлей детьми в XXI веке. Что это за практика? Случались ли подобные случаи в истории?

Это не впервые, когда данные о детях появляются в онлайн-регистрах. На самом деле именно так многих из них удается идентифицировать и найти. Я не уверена, что все сведено к цвету глаз и темпераменту, но в целом согласна с оценкой организации Save Ukraine. Это действительно форма торговли людьми в духе XXI века.

К сожалению, мы должны признать, что в цифровую эпоху именно так может выглядеть современная торговля людьми. Мы привыкли искать старые признаки, когда детей постепенно привлекают, но в подобных случаях все происходит открыто и онлайн.

В истории были случаи, когда детей вывозили из зон боевых действий и радикализировали против их родины. Но, как мы знаем из ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, это однозначно военное преступление, одно из самых тяжелых в этой войне.

Сколько детей россияне вывезли из Украины?

Мы даже не можем точно сказать, сколько детей вывезли из Украины. Почему так?

У нас есть ориентировочно 19 500 подтвержденных случаев. Это означает, что детей удалось идентифицировать с помощью расследований, основанных на открытых источниках. Мы знаем, откуда их забрали, на каком этапе оккупации или полномасштабного вторжения. Однако сама природа этого преступления скрыта.

Некоторые дети были усыновлены российскими семьями. Их документы и личности были уничтожены. Некоторые из них особенно уязвимы, с особыми потребностями, с инвалидностью, не способны говорить за себя, или младенцы, которых забрали в первые месяцы жизни.

Некоторые дети находились в интернатах на оккупированных территориях, и, к сожалению, они не имеют родителей, способных защищать их права.

Однако семьи продолжают обращаться, например, тетя ищет племянницу, предоставляет фотографии, и ребенка удается найти. Сложность с цифрами в том, что каждый случай должен быть подтвержден.

Реальное число может исчисляться сотнями тысяч. Кремль сам заявлял, что спас 750 000 детей. Конечно, они не были спасены. Их подвергли насилию, их лишили родины. Москва имеет множество причин искажать эти данные.

Они (россияне – 24 Канал) знают, что возвращение детей является ключевым пунктом мирной инициативы президента Зеленского. Дети – не предмет торга. Они должны быть возвращены полностью и без условий. Однако Кремль ведет дипломатическую игру, намеренно искажает цифры, меняет условия возвращения детей. Оценки различаются, потому что расчеты ведутся по-разному, в зависимости от площади оккупированной территории.

Мы также знаем, что некоторые родители, которые отказались получать российские паспорта для своих детей, были лишены детей. Но мы не можем назвать точную цифру, потому что оккупированные территории полностью отрезаны от остальной Украины.

Мы не знаем, насколько масштабной была эта часть политики – это было десять родителей или было системное явление. Но мы точно знаем – 19 500 подтвержденных случаев, и только ориентировочно 1 000 детей удалось вернуть.

Реальное количество депортированных может быть гораздо выше. На оккупированных территориях, согласно оценкам, проживают около 1,6 миллиона детей. Почему это важно? Потому что речь идет не просто о земле.

Эти дети подвергаются жестокому обращению, проходят насильственную переориентацию, русификацию и милитаризованное обучение.

Даже те, кто остаются дома, сталкиваются с крайне жестокими методами воспитания. Поэтому, когда мы говорим о формуле мира, мы должны говорить и о них.

История о похищенном мальчике с Херсонщины

Это действительно шокирует. И, как выясняется, не все эти дети – сироты. У них есть родители, наверняка, есть родственники, дедушки, бабушки.

Не все эти дети сироты. Это распространенное заблуждение. Я приведу пример одного из родителей, с которым разговаривала. Это мать, ее сын учился в специализированной школе-интернате в Олешках в Херсонской области. Он нуждался в круглосуточном медицинском уходе, который его мать Анна, не будучи медицинским специалистом, просто не могла обеспечить. Эта школа была спасением для него и для нее.

Она посещала его каждый день. Он никогда не был лишен семейной поддержки. Он не был сиротой. Он находился в специализированном учреждении. Вся школа была расформирована, а детей разлучили и массово вывезли в Крым без согласия родителей вскоре после начала оккупации. Он тяжело болен, его состояние ухудшилось, когда школу заняли оккупационные силы.

У его матери ничего не осталось. Она ничего не знает. Она борется за его возвращение. Она сказала мне, что что уже не может плакать,, думает только о том, почему ничего не слышит о нём. Она не знает, жив ли он. Таких историй много.

Среди похищенных детей есть те, кто действительно был лишен родительской опеки. Но они имеют семьи, которые их любят, которые борются за их возвращение. Причин, по которым ребенок мог попасть в учреждение, много. Были школы, интернаты, которые оказались на оккупированной территории, а родители – с другой стороны линии фронта.

Были учреждения, где дети получали специализированное образование и помощь, необходимые при особых потребностях. Поэтому даже когда мы говорим об интернатах, мы не всегда имеем в виду детей, которые полностью лишены родительской опеки. Даже в таких случаях эти дети важны, они украинцы.

История и свидетельства возвращенных детей показывают, что насильственное стирание культурной идентичности и национальности наносит колоссальный вред. Даже дети, лишенные родительской опеки, или сироты имеют значение, они должны быть возвращены.

От детсада до школы: политика милитаризации России

Согласно заявлениям украинских официальных лиц, сотни похищенных украинских подростков подвергаются насильственной мобилизации в российские вооруженные формирования, особенно после достижения 18-летнего возраста. Что известно о масштабах и методах этой милитаризации? Все ли они вовлечены с 18 лет? Что им говорят, как с ними обращаются?

За последнее десятилетие милитаризация образования в России значительно усилилась по всей стране. Все дети там должны проходить определенную форму формального военного воспитания. Однако на оккупированных территориях, начиная с аннексии Крыма и части Восточной Украины, эта практика известна уже в течение десяти лет. Россия систематически милитаризирует детей.

Известно, что некоторые дети, на которых была распространена первая фаза этой политики еще в начале вторжения в 2014 году, впоследствии погибли на поле боя, борясь против Украины. Это абсолютно системная практика и она является ключевым элементом российской оккупационной стратегии.

Одним из первых шагов России после захвата территории было изъятие украинских учебников и замена их российскими, которые содержат искаженную версию истории. В них количество упоминаний о президенте Путине увеличилось на 20%. Как это связано с милитаризацией? Напрямую. Образование стало крайне патриотическим.

Известно, что мальчиков в Запорожской области с 16-летнего возраста заставляют сдавать паспорта для подготовки к поступлению в российскую армию. Но также известно, что детей с пятилетнего возраста приучают к насилию, оружию, разговорам о военных действиях. Их заставляют держать в руках автоматы и внушают мысли, что вскоре они будут совершать героические поступки, как их деды.

Один мальчик, с которым я разговаривала, прошел через такую милитаризацию. Он рассказал, что в школе буквально одержимы темой НАТО. Ежедневно детям говорят, что НАТО приближается к границам России, и что однажды начнется война с Альянсом. Детей активно готовят к будущим боевым действиям.

Даже внеклассные мероприятия направлены на милитаризацию. Детей заставляют писать письма солдатам, дарить им цветы, встречаться с военнослужащими на блокпостах. Но существует и другая, еще более тревожная ситуация. Это крайне жестокие летние лагеря. В эти лагеря попадают и мальчики, и девочки. Некоторые из них – это те дети, о которых мы уже говорили ранее, те, кто находился в интернатах и не имел постоянной родительской опеки.

У них могут быть родители в Украине, которые борются за их возвращение, но на оккупированной территории они лишены прямой родительской опеки. Они оказались в этих лагерях, и условия там крайне жестокие.

Одна мать рассказала мне, что ее сына подвергали длительной изоляции. Он сообщил, что солдаты изолировали его из-за того, что он сорвал российский флаг, ему давали седативные препараты. В какой-то момент его избили прикладом автомата. У него остались необратимые повреждения слуха. Эти школы и лагеря – чрезвычайно жестокие учреждения. Страдают в них не только дети, которые лишены родительской опеки.

Есть дети, которых забрали из семьи за отказ родителей получать российские паспорта. Эта системная политика началась в 2014 году. Школы превратили в военизированные учреждения, и в одной из крымских школ на площадке установили памятник Калашникову.

Это безумие – целый милитаристский комплекс. Школы украшали фотографиями погибших солдат. Эта политика пронизывает все уровни: от детского сада до окончания школы. Предполагается, что она должна внедряться и в семейной среде, и через внеклассные мероприятия.

Как наказывают детей в России?

Это абсурд во многих смыслах. Недавно я читала историю о Херсонской области, о той ее части, которая находится под российской оккупацией. Там была маленькая девочка, которая произносила некоторые украинские звуки, например "га", которых нет в русском алфавите. За это ее наказали. В статье не уточнялось, каким именно образом. Я не знаю, как россияне наказывают детей. Ей было 11 лет. Возможно, ее избили. Возможно, наказали родителей. Возможно, наложили штраф, но это абсурд.

Этот тип образовательной политики еще больше пугает. Детей наказывают не только за украинские слова, но и за "неправильные цвета". Под наказанием понимаются не обычные школьные меры, а реальные угрозы. Например, что ребенка заберут у родителей.

Это сознательная психологическая война против детей. Когда дети возвращаются с оккупированных территорий, иногда вместе с семьями, которым удалось сбежать, даже то, что можно было бы назвать мягким опытом, хотя это совсем не мягко, наносит серьезный вред. У детей формируется недоверие и страх перед взрослыми.

Это образование не воспитывает, не учит задавать вопросы, не развивает любознательность, как должно быть в детстве. Оно построено на подчинении и контроле. Детям говорят, что руки всегда должны быть на виду, будто они преступники. Их действительно превращают в преступников, поэтому я абсолютно уверена, что любое наказание в таких условиях граничит с жестокостью, если сравнивать с обычной школьной системой, например, в Великобритании.

Мы знаем, что на оккупированных территориях наказания могут включать в себя задержание. В освобожденном Херсоне было обнаружено детскую камеру пыток. И порой трудно осознать, как вообще слова "ребенок" и "камера пыток" могут существовать в одном предложении.

Но почему детей забирают из любящих семей только потому, что родители отказались брать российский паспорт? Почему родителей лишают медицинской помощи? Женщин – поддержки при беременности и родах. Почему у людей отбирают дома, а у детей – права? Поэтому меня не удивляет, что ребенка в возрасте 11 лет могли наказать за неправильное произношение буквы. Это не удивляет, это ужасает. Но, к сожалению, некоторые из самых страшных преступлений, совершенных Россией, совершаются ежедневно, системно против детей через их образование.

В этом горькая ирония. Когда Россия начала свое вторжение в 2014 году, она использовала в качестве оправдания якобы "защиту русскоязычного населения Украины". И для вас, как для человека, который часто бывает в Киеве, это не станет сюрпризом. Здесь продолжают говорить и на украинском, и на русском. Конечно, бывают отдельные моменты, но в целом люди свободно общаются на обоих языках. А то, что происходит на оккупированных территориях, это попытка стереть все, что связано с Украиной.

Один мой украинский друг, который живет в Англии, как-то сказал: "Можно подумать, что между украинским и русским языками много общего, но это совершенно разные языки". Я помню, как он сказал мне в Киеве, что на самом деле польский и русский имеют больше общего между собой, чем украинский и русский языки.

Многие дети остаются без внимания, потому что их имена и паспорта были изменены, информация скрыта. Но все же, удается ли с кем-то из них установить контакт, позвонить? Возможно, сами дети пытаются выйти на связь, если не с родственниками, то хотя бы с учителями, друзьями.

В своем исследовании я отметила один очень важный момент. Когда мы говорим об образовании детей и об их жизни, мы должны говорить и о движении сопротивления на оккупированных территориях. Некоторые из самых смелых форм сопротивления происходят именно через образование.

После школы дети возвращаются домой и тайно изучают украинский язык онлайн, после обычного учебного дня. Это невероятное мужество. Россия знает об этом и активно борется, блокирует VPN, устанавливает огромное количество телекоммуникационного оборудования в регионах, чтобы полностью перекрыть любые связи с Украиной. Людей изолируют, но способы все же есть. Конечно, есть.

Я знаю, что часть операции проводится украинскими спецслужбами или движениями сопротивления, чтобы помочь людям выбраться. Хотя, конечно, я не имею доступа к большинству таких операций, за исключением осуществляемых неправительственными организациями и техническими волонтерами, которые используют методы разведки по открытым источникам, чтобы находить детей, подростков и их семьи, которые хотят уехать.

Решение покинуть оккупацию тяжелое для родителей, особенно если ребенок едет сам. Риск принудительной мобилизации в российские силы пугает, особенно родителей сыновей.

Уехать сложно, нужно пройти блокпосты и доказать, что ты не угроза, иначе агенты не отпустят. Это может быть даже опаснее, чем остаться. Многие украинцы на оккупированных территориях боятся, что если уедут, им не будет куда вернуться. Им внушают, что Украина ничего не даст и лучше остаться. Препятствий много, большинство – личные страхи. Я не осуждаю родителей, которые остаются там, где, как они надеются, безопасно. Однако страх перед неизвестным часто сильнее.

Дети якобы "сами приняли решение"

Крайне неприятное удивление для меня – это то, что даже некоторые европейские политики, в частности депутаты европейского парламента, заявляют, что дети, которые остались под оккупацией или были вывезены в Россию, якобы сами приняли это решение.

Но этих детей буквально украли, все они несовершеннолетние. Им 15, 16, 17 лет. Это не может быть их собственным решением. Вот что я пытаюсь донести. Российская пропаганда сильно влияет на европейцев, в Европарламенте считают, что 15-летние украинские дети сами уехали в Россию. Абсурдно и страшно слышать такие заявления.

Да, это действительно пугает, насколько глубоко российские нарративы проникают в европейскую политику, в ее мейнстрим. И еще страшнее то, что многие не понимают, что такое ложный выбор. Мы можем представить ложный выбор даже в повседневной жизни. Тот ложный выбор, который предлагают детям – это то же, что предлагают их родителям. Взять российский паспорт – это не выбор, это ультиматум. Или ты берешь российский паспорт, или теряешь ребенка, дом, доступ к еде, медицинской помощи и любым социальным выплатам. Ты не сможешь сохранить работу. Это не выбор.

То, что кто-то поставил подпись, это то же, что картинки с референдумами и выборами в России: все это постановка. Все под контролем государственной пропаганды. Детям тоже дают ложный выбор, когда предлагают поехать в Россию. Им говорят: "Или ты получаешь возможность, или ты остаешься без нее".

Им обещают, что они вернутся через несколько недель. В начале войны детям говорили, что летний лагерь защитит их от обстрелов, и дети с родителями соглашались. Это крайне опасно, и самое опасное – вмешательство России в европейскую политику, ведь она не остановится в Украине.

Она не остановится на Грузии. Она не прекратит вмешиваться в выборы во всей Центральной Европе. Считается, что она вмешивалась даже в выборы в Великобритании. Россия не останавливается, это имперская культура, что делает ее нарративы опасными. Я не осуждаю детей за решения под давлением, но ожидаю, что европейские лидеры защитят их и говорят от их имени.

Украинское правительство призывает не осуждать тех, кто остался под оккупацией, ведь решения часто продиктованы заботой о детях или выживанием. Почему эта тема больше не обсуждается в Европе так активно, как раньше? Вы уже упомянули, что ждете помощи от европейских лидеров. Почему внимание к этому вопросу ослабло?

Мы живем в исключительно опасном мире. Конфликты вспыхивают всюду, и порог входа в войну сегодня значительно ниже, чем когда-либо. Мы также наблюдаем, как внешняя политика все больше влияет на внутреннюю. Я не думаю, что когда-то внимание политиков было настолько рассеянным, как сейчас. У многих из них, к сожалению, есть инстинкт позволить другим решать за них.

Мы действительно видим, как Европейская комиссия собирается, как Организация объединенных наций обсуждает этот вопрос. Многие ждут, чем закончится попытка Дональда Трампа достичь мира, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Только оккупированная территория – это больше по площади, чем Португалия или Венгрия, но дело не в земле.

Говорится о людях, которых лишили родины и ежедневно подвергают насилию. Оккупация – это не просто жизнь в России, как некоторые думают. Это насилие, принуждение, опасность и ужас для всех, кто там живет. Детей забирают прямо с улиц и бросают в тюрьмы без справедливого суда. Это поражает до глубины души. Иногда эта тема исчезает с повестки дня, потому что люди не понимают ее сложности и того, что она означает для будущей безопасности Европы.

Но я надеюсь, что благодаря работе, которую мы ведем в рамках GLOBSEC, мы возвращаем этот вопрос в центр внимания. Особенно в части милитаризации детей и того, что происходит с ними на оккупированных территориях. Те, кто вернулся домой, кто был усыновлен российскими семьями, но потом вернулся, прямо говорят: им внушали, что они будут участвовать в будущей войне против НАТО.

Это вопрос не только о Крыме. Это вопрос о том, когда начнется полномасштабное вторжение. Имперские взгляды Владимира Путина – это то, от чего политикам пора проснуться. И все дети, независимо от того, когда они были усыновлены, или в начале вторжения, есть ли у них живые родители в Великобритании или в Украине – независимо от всех этих факторов, дети не могут быть предметом торга. Они должны быть возвращены. Это вопрос европейской безопасности. Политики должны понять это.