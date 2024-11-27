Вместо полиции и медиа – онлайн-казино: как в Украине скупают домены для азартных игр

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Онлайн-казино в Украине становятся все большей угрозой, особенно для военных. В состоянии постоянного стресса из-за войны многие защитники ищут способы отвлечься, и азартные игры кажутся простым способом "перезагрузиться". Но вместо расслабления они часто получают еще больше проблем.

Главная опасность – это финансовая ловушка. Военные, многие из которых получают большие средства, чем в гражданской жизни, могут быстро попасть в долги из-за азартных игр. Это не только бьет по кошельку, но и создает дополнительный стресс, который сказывается на их моральном состоянии и взаимоотношениях с побратимами и родными.

В конце марта военный 59 бригады ВСУ Павел Петриченко зарегистрировал петицию на сайте президента, призвав ограничить работу онлайн-казино, в частности запретить доступ к ним для военных во время военного положения. К сожалению, 15 апреля Павел погиб на фронте, но его инициатива стала толчком к изменениям. Петиция набрала более 26 тысяч голосов, и президент Владимир Зеленский поручил соответствующим органам детально проработать этот вопрос.

Уже 20 апреля СНБО принял решение о борьбе с негативными последствиями деятельности онлайн-казино. Президент немедленно ввел это решение в действие. В то же время онлайн-казино до сих пор существуют, эксплуатируя человеческие слабости. Казино выкупают сайты медиа, бизнеса и даже полиции оккупированных городов, получая ресурсы с индексацией в поисковиках и базу ссылок. Это дает им возможность обмануть еще больше людей.

Как 24 Канал разоблачил новую схему онлайн-казино – читайте в нашем материале.

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Что произошло: онлайн-казино вместо медиа и полиции

Как и любое онлайн-медиа, сайт 24 Канала содержит тысячи ссылок на своих страницах – на другие медиа, бизнесы, партнеров. Обычно такие ссылки должны храниться годами, если медиа или бизнес остается работать. Однако в октябре этого года редакция получила письмо с обращением читательницы. В нем говорилось, что ссылка на "Украинский форум благотворителей" в материале за 2016 год ведет на сайт онлайн-казино.

После обращения редакция провела мониторинг всех ссылок на сайте, обнаружив те, которые изменились со временем. Речь идет о сайтах, домен которых прекратил оплачивать владелец, и их выкупили онлайн-казино. В частности это:

русскоязычная версия государственного медиа "Укринформ";

старая версия сайта торговой марки "Бащинский";

сайт проекта "Я, Нина" журналистки Янины Соколовой;

сайт мариупольской нацполиции.

Сайт мариупольской полиции с переадресацией на мошенническую "краш-игру"

Учитывая безопасность читателей и правила Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей сайт 24 Канала не приводит прямые ссылки на онлайн-казино.

В Украине в этом году окончательно запретили рекламу азартных игр. Постановление №566, которое предусматривает эти изменения, было принято 17 мая правительством во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Этот документ определяет порядок ограничения деятельности азартных игр в Интернете.

Что говорят в "Укринформе"

Одна из ссылок, которые теперь ведут на казино, – русскоязычная версия агентства "Укринформ". Медиа прекратило обновлять русскую версию сайта – ukrinform.ru – 6 февраля 2023 года. Ее перевели в телеграм-канал, который сейчас также не работает.

24 Канал обратился за комментарием к генеральному директору "Укринформа" Сергею Череватому.

Российская версия сайта закрыта, никаких проплат не осуществляется. Агрессор также постоянно осуществляет кибератаки на сайт агентства,

– пояснил Череватый в комментарии.

Поскольку отказ от русской версии медиа состоялся до прихода на должность Сергея Череватого, в "Укринформе" не объяснили детали того, как сайт избавился от именно русскоязычного домена. Но очевидно, что пустой домен был выкуплен для мошеннической деятельности.

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Полиция Мариуполя

Среди других в списке ссылок – сайт нацполиции в Мариуполе Донецкой области, временно оккупированном Россией. Физически национальная полиция Мариуполя прекратила работу во время оккупации города в начале полномасштабного вторжения. Сайт полиции – mariupol-police.dn.ua – сейчас переадресовывает на онлайн-казино на русском языке.

24 Канал обратился в киберполицию с запросом об информации, имеет ли киберполиция информацию о взломе, потере доступа или прекращении поддержки сайта полиции Мариуполя, однако не получил оперативного ответа.

Сайт Янины Соколовой

Еще одна "жертва" переприобретения онлайн-казино – сайт проекта "Я, Нина" журналистки Янины Соколовой. Мультимедийный проект включает одноименный фильм, который в 2023 году вышел в прокат и имеет за основу историю о борьбе Соколовой с раком.

Ссылка на сайт yanina.life можно увидеть в публикациях в Facebook за 2019 год. Однако сейчас ссылки ведут на онлайн-казино.

24 Канал обратился к Янине Соколовой с вопросом, как давно сайт "Я, Нина" перестали обновлять, однако не получил ответа.

Почему онлайн-казино скупают домены

Домены в интернете стали активом, которым торгуют подобно ценным бумагам или криптовалюте. Этой деятельностью занимаются так называемые дроп-кетчеры (англ. drop catchers), которых можно считать разновидностью киберсквоттеров. Их основной принцип работы заключается в регистрации привлекательных доменов с целью дальнейшей продажи за значительные суммы.

Одним из ярких примеров является покупка домена Сэмом Альтманом, гендиректором OpenAI, за 10 миллионов долларов. Еще один случай – история с доменом Google.com, который на одну минуту приобрели за символическую сумму.

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Дроп-кетчеры работают с доменами, что по разным причинам перестали функционировать должным образом – обычно из-за несвоевременной оплаты. Они мониторят такие ситуации автоматизированными инструментами, чтобы перехватить домен, пока его предыдущий владелец еще не успел его продлить. Далее каждый использует эти домены по своему усмотрению: кто-то перепродает их конкурентам, другие используют для нелегальных проектов, пользуясь временным авторитетом домена, а кто-то забирает для личных целей.

Особенно ценными являются домены, которые существовали длительное время, имели хорошую репутацию и ссылки из других источников. Иногда дроп-кетчеры даже предлагают предыдущему владельцу выкупить домен обратно, но уже за значительно более высокую цену – иногда за десятки тысяч долларов, в зависимости от его ценности.

Какова ситуация с онлайн-казино в Украине

В марте 2024 года Павел Петриченко, военнослужащий 59 бригады ВСУ, погибший в апреле на войне, зарегистрировал петицию на сайте президента Украины. Он предложил ограничить доступ военных к азартным играм, запретить использование символики ВСУ в рекламе игорных заведений и сотрудничество благотворительных фондов с организаторами азартных игр. Эта инициатива вызвала значительный общественный интерес и за полсуток собрала более 26 тысяч подписей, что превышает необходимый минимум для рассмотрения президентом.

Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, этим нанося вред не только себе, но и собратьям. Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью, умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и "отбеливая" свою деятельность небольшим благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ,

– говорилось в петиции Петриченко.

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию и поручил соответствующим органам изучить вопрос. В апреле Совет национальной безопасности и обороны принял решение о борьбе с негативными последствиями функционирования азартных игр онлайн. Решение, введенное в действие указом президента, предусматривает запрет для военных доступа к игорным заведениям и участия в азартных играх на время действия военного положения, ограничение рекламы таких услуг и усиление контроля за деятельностью организаторов азартных игр.

Также Министерству здравоохранения поручено разработать протокол лечения игровой зависимости, а социальным службам – создать механизмы реабилитации для пострадавших от азартных игр. СБУ получила задание провести проверки организаторов азартных игр на предмет соблюдения санкционного законодательства Украины

Весной офис Генпрокурора отчитался отчитался о блокировке более 2500 сайтов с азартными играми. По состоянию на апрель 2024 года расследовалось более 450 уголовных дел, связанных с незаконной организацией азартных игр. Подозрение было объявлено 21 лицу, а в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 72 человек, в том числе 68 участников организованных преступных группировок.

Только в 2023 году было зарегистрировано 169 уголовных правонарушений в этой сфере. Правоохранители сообщили о подозрении 74 лицам и направили в суд 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. В рамках расследований изъято более 7000 единиц техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров объектов. Закрыта деятельность 10 казино, а в суд направлено 10 дел, касающихся 42 участников преступных группировок.

У генпрокурора сообщили о блокировании более 2500 нелегальных сайтов, которые организовывали азартные игры или размещали онлайн-казино без лицензий. В поле зрения прокуратуры оказались и крупные компании, которые могли быть причастными к нелегальному бизнесу. В частности, расследуется дело о легализации доходов от онлайн-казино на сумму 4,8 миллиарда гривен.

Не обошлось и без российского капитала. Офис Генпрокурора сообщал о юрлице, которое находится под санкциями и контролем структур с российским капиталом. Участники сделки организовали нелегальную букмекерскую деятельность на базе международной платформы. Это не только нарушает законодательство Украины, но и несет риски для национальной безопасности.