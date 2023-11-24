Китай мнит себя равным США: неучастие Си и Байдена в саммите G20 стало "плевком" Путину

Джо Байден и Си Цзиньпин 22 ноября отказались от участия в онлайн-саммите G20, на котором выступал Владимир Путин. Это могло быть демонстративным "плевком" российскому президенту.

Российский правозащитник Марк Фейгин прокомментировал инцидент 24 Каналу. По его словам, несмотря на одинаковое поведение, американский и китайский лидеры могли иметь разную мотивацию.

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"То, что Байден не принимал участия в этом общении именно по причине участия в нем Путина, – это бесспорно. Си Цзиньпин, я думаю, просто участвует в определенной игре. Мол, если не участвуют США, то зачем мелочиться и опускаться к участию со всеми остальными", – предположил Фейгин.

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По мнению российского правозащитника, Китай считает себя равным США и всеми возможными способами пытается продемонстрировать это. Хотя Соединенные Штаты иначе относятся к стране, продолжая считать ее принадлежащей ко "второму миру".

Китай дистанцируется от России

"Мы видим, Пекин пытается теперь прочертить какую-то дистанцию от Москвы, потому что она становится все более непредсказуемой", – отметил Фейгин.

Так, Китай не хочет отвечать за действия России. Более того, страна-агрессор все зависимее от него, поэтому все равно никуда не денется. Китай делает ставку на США, но в любой момент все может измениться.

Каким был онлайн-саммит G20: основное

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что на саммите G20 даже в виртуальном формате не было ключевых стран. Так, Владимир Путин – неровня Джо Байдену и Си Цзиньпину.

В то же время присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал Путина вывести войска из Украины, "чтобы эта война наконец-то закончилась".

В то же время российский президент не сказал ничего нового. Он в очередной раз проталкивал тезис "мирных переговоров", чтобы возобновить агрессию в ближайшем будущем.

Джо Байден и Си Цзиньпин провели переговоры в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В частности, лидеры договорились о возобновлении военных связей.