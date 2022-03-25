ООН договорилась с Россией об открытии для них гуманитарного коридора, – Верещук
25 марта 2022 , 21:00Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Украине не удавалось достичь договоренности с оккупантами о гуманитарном коридоре в Херсоне. Решение этой проблемы взяло на себя ООН.
Херсон продолжает находиться во временной оккупации. Жители города оказывают героическое сопротивление врагу и не принимают от него никакой помощи, а ВСУ пытаются выбить российскую армию из города.
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Гуманитарный коридор ООН
Как заявила Ирина Верещук, ООН договориласьс оккупантами о гуманитарном коридоре в Херсоне.
Нам пока не удавалось открыть коридор в Херсоне. На завтра ООН обещает, что договорилась с россиянами о коридоре их автомобилей, которые привезут в город медикаменты и продукты,
– сказала она.
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