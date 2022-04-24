ООН должна обеспечить коридор из Мариуполя, мы уже не просим, а требуем, – Верещук

ООН должна обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя, который уже почти 2 месяца находится в осаде. Именно этот вопрос нужно поднять в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Об этом министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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По мнению Верещук, самое главное, что может сделать ООН, – это открыть гуманитарный коридор.

Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора как из "Азовстали", так и из Мариуполя в целом. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш (в России – 24 канал),

– отметила она.

Министр подчеркнула, что на "Азовстали" сейчас находится:

1000 женщин и детей,

еще 500 раненых,

и почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи.

Украина в очередной раз пытается спасти людей из Мариуполя. Россия 24 апреля не разрешила сделать гуманитарный коридор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал планы генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить с мирными инициативами Москву, затем Киев. Он посоветовал генсеку ООН посетить места пыток перед визитом в Москву.

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