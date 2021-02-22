Представители ООН и ЕС будут инициировать новые штрафные санкции в отношении России. Их хотят ввести из-за нарушений прав человека и повторного осуждения оппозиционера Алексея Навального.

В Організації об'єднаних націй розгляд питання про санкції буде ініціювати голова МЗС Великої Британії Домінік Рааб, а в Євросоюзі тему з порушень прав людини буде висувати міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн.

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Британія хоче санкції від ООН

Видання Bloomberg опублікувало заяву міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба. Він стверджує, що Росія "ганебно" поводиться з опозиційним лідером Олексієм Навальним, та вважає, що країна "не виконує своїх міжнародних зобов'язань".

Голова британського МЗС вбачає в тому "системне" порушення прав людини. Аналогічна ситуація з "кризою прав людини" в Китаї, М'янмі та Білорусі.

Політик акцентуватиме на цьому увагу в своєму виступі в Раді ООН з прав людини 22 лютого.

Люксембург та ЄС

Голова МЗС Люксембургу Жан Ассельборн в інтерв'ю DW заявив, що Євросоюз не потерпить порушення прав людини. На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС також будуть обговорювати нові санкції проти Росії.

Ассельборн вважає, що нові штрафні заходи мають бути юридично незаперечними. Він припускає, що на Москву санкції можуть не справити належного ефекту, бо найнижча точка у відносинах ЄС і Росії ще не досягнута.

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