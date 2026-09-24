Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что у организации нет достаточных рычагов влияния на войны в мире. В то же время у них есть "голос", который должен служить ориентиром для мировых ценностей. Это красивые слова, но на практике к ООН возникает слишком много вопросов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический аналитик Валентин Гладких, прокомментировавший недавнее заявление Антониу Гутерреша. По его словам, ООН действительно провозглашает правильные ценности. Но важно предпринимать конкретные действия в поддержку этих ценностей. И здесь возникает вопрос к воту Антониу Гутеррешу.

Двойные стандарты международных институтов

По словам аналитика, профильные структуры организации демонстрируют абсолютное бездействие. В частности, ЮНЕСКО никоим образом не реагирует на систематическое уничтожение украинских культурных памятников российскими ракетами. Другие подразделения столь же упорно не замечают массовую депортацию несовершеннолетних и регулярные удары по портовой инфраструктуре, которые непосредственно угрожают мировой продовольственной безопасности.

Особое возмущение вызывает поведение самого главы организации. Когда этот генсек едет и "целуется" с военным преступником Путиным, то это голос в поддержку чего? Это голос в осуждение агрессии и агрессора, или это голос в поддержку агрессора и агрессии?

– отметил политолог.

Прикрываясь заявлениями о собственной беспомощности, эта организация фактически превращается в ничтожество. Вместо того чтобы хотя бы на уровне риторики отстаивать провозглашенные фундаментальные ценности, она лишь размывает границы морали в современном мире.

Политолог раскритиковал бездействие ООН: смотрите видео 24 Канала