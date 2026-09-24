Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний аналітик Валентин Гладких відреагував на нещодавню заяву Антоніу Гутерреша. За його словами, ООН дійсно декларує правильні цінності. Але важливо робити щось на підтримку цих цінностей. І тут є питання до того ж генсека Антоніу Гутерреша.

Подвійні стандарти міжнародних інституцій

За словами аналітика, профільні структури організації демонструють абсолютну бездіяльність. Зокрема, ЮНЕСКО жодним чином не реагує на систематичне знищення українських пам'яток культури російськими ракетами. Інші підрозділи так само вперто не помічають масової депортації неповнолітніх та регулярних ударів по портовій інфраструктурі, які безпосередньо загрожують світовій продовольчій безпеці.

Особливе обурення викликає поведінка самого очільника організації. Коли цей генсек їде і "цьомкається" з воєнним злочинцем Путіним, то це голос на підтримку чого? Це голос на засудження агресії і агресора, чи це голос на підтримку агресора і агресії?

– зауважив політолог.

Прикриваючись заявами про власне безсилля, інституція фактично перетворюється на нікчемність. Замість того, щоб хоча б на рівні риторики відстоювати задекларовані фундаментальні цінності, вона лише розмиває межі моралі у сучасному світі.

Політолог розкритикував бездіяльність ООН: дивіться відео 24 Каналу