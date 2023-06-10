Почти полностью импотентные организации: Климкин раскритиковал действия Красного Креста и ООН

Красный Крест и ООН продолжают демонстрировать свою пассивность относительно российских терактов в Украине. Ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, поэтому нашему государству можно полагаться только на себя.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. По его словам, не только Украина недовольна бездействием международных организаций.

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"Красный Крест и ООН – это почти полностью импотентные организации на сегодня. Я всегда сравниваю ООН с бывшей Лигой Наций – та хоть смогла выбросить СССР после нападения на Финляндию", – сказал Климкин.

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Если у Лиги Наций были реальные принципы и ценности, то Устав сегодняшней ООН существует только на бумаге, а в реальности почти постоянно нарушается.

Многие страны относятся к ООН и МККК противоречиво

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервьюзаявлял, что российско-украинская война четко продемонстрировала отсутствие международной системы безопасности – все существует только на бумаге. Но после войны об этом придется очень жестко говорить.

На самом деле, не только Украина имеет сложное отношение к международным организациям. Но многие пытаются не вылезать со своей критикой, чтобы не испортить отношения и не потерять хоть какую-то помощь.

"В обозримом будущем ситуация не улучшится. Сегодняшняя ООН – это скорее площадка для дискуссий ради дискуссий, а также площадка для перераспределения вкладов", – констатировал Климкин.

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