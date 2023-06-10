Почти полностью импотентные организации: Климкин раскритиковал действия Красного Креста и ООН
Красный Крест и ООН продолжают демонстрировать свою пассивность относительно российских терактов в Украине. Ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, поэтому нашему государству можно полагаться только на себя.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. По его словам, не только Украина недовольна бездействием международных организаций.
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"Красный Крест и ООН – это почти полностью импотентные организации на сегодня. Я всегда сравниваю ООН с бывшей Лигой Наций – та хоть смогла выбросить СССР после нападения на Финляндию", – сказал Климкин.
ООН и МККК продолжают позориться в Украине: смотрите видео
Если у Лиги Наций были реальные принципы и ценности, то Устав сегодняшней ООН существует только на бумаге, а в реальности почти постоянно нарушается.Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу заявлял, что российско-украинская война четко продемонстрировала отсутствие международной системы безопасности – все существует только на бумаге. Но после войны об этом придется очень жестко говорить.
Многие страны относятся к ООН и МККК противоречиво
На самом деле, не только Украина имеет сложное отношение к международным организациям. Но многие пытаются не вылезать со своей критикой, чтобы не испортить отношения и не потерять хоть какую-то помощь.
"В обозримом будущем ситуация не улучшится. Сегодняшняя ООН – это скорее площадка для дискуссий ради дискуссий, а также площадка для перераспределения вкладов", – констатировал Климкин.
ООН и МККК продолжают позориться: последние новости
- В день, когда Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, затопив десятки населенных пунктов, что повлекло экологическую катастрофу, ООН "праздновала" день русского языка. Соответствующий пост появился в твиттере организации.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал уничтожение Каховской ГЭС только на следующий день. Однако он сказал, что ООН "не имеет доступа" к проверенной информации, чтобы осуществить "независимую проверку" причин разрушения плотины. Также генсек не стал говорить, что в теракте виноваты именно россияне.
- Красный Крест Украины пытался оправдаться, почему организация до сих пор не помогает людям на оккупированной части Херсонской области. Там заявили, что организация "не имеет доступа к этим территориям".