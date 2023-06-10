Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, не лише Україна незадоволена бездіяльністю міжнародних організацій.

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"Червоний Хрест і ООН – це майже повністю імпотентні організації на сьогодні. Я завжди порівнюю ООН з колишньою Лігою Націй – та хоч спромоглася викинути СРСР після нападу на Фінляндію", – сказав Клімкін.

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Якщо в Ліги Націй були реальні принципи й цінності, то Статут сьогоднішньої ООН існує лише на папері, а в реальності майже постійно порушується.

Зверніть увагу! Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу заявляв, що російсько-українська війна чітко продемонструвала відсутність міжнародної системи безпеки – усе існує тільки на папері. Та після війни про це доведеться дуже жорстко говорити.

Багато країн ставляться до ООН і МКЧХ суперечливо

Насправді не лише Україна має складне ставлення до міжнародних організацій. Але багато хто намагається не вилазити зі своєю критикою, щоб не зіпсувати відносини й не втратити хоч якусь допомогу.

"У досяжному майбутньому ситуація не поліпшиться. Сьогоднішня ООН – це радше майданчик для дискусій заради дискусій, а також майданчик для перерозподілу внесків", – констатував Клімкін.

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