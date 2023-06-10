Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, не лише Україна незадоволена бездіяльністю міжнародних організацій.
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"Червоний Хрест і ООН – це майже повністю імпотентні організації на сьогодні. Я завжди порівнюю ООН з колишньою Лігою Націй – та хоч спромоглася викинути СРСР після нападу на Фінляндію", – сказав Клімкін.
ООН і МКЧХ продовжують ганьбитися в Україні: дивіться відео
Якщо в Ліги Націй були реальні принципи й цінності, то Статут сьогоднішньої ООН існує лише на папері, а в реальності майже постійно порушується.
Багато країн ставляться до ООН і МКЧХ суперечливо
Насправді не лише Україна має складне ставлення до міжнародних організацій. Але багато хто намагається не вилазити зі своєю критикою, щоб не зіпсувати відносини й не втратити хоч якусь допомогу.
"У досяжному майбутньому ситуація не поліпшиться. Сьогоднішня ООН – це радше майданчик для дискусій заради дискусій, а також майданчик для перерозподілу внесків", – констатував Клімкін.
ООН і МКЧХ продовжують ганьбитися: останні новини
- У день, коли Росія підірвала греблю Каховської ГЕС, затопивши десятки населених пунктів і спричинивши екологічну катастрофу, ООН "святкувала" день російської мови. Відповідний допис з'явився у твітері організації.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш прокоментував знищення Каховської ГЕС лише наступного дня. Однак він сказав, що ООН "не має доступу" до перевіреної інформації, щоб здійснити "незалежну перевірку" причин руйнації греблі. Також генсек не став говорити, що в теракті винні саме росіяни.
- Червоний Хрест України намагався виправдатися, чому організація досі не допомагає людям на окупованій частині Херсонської області. Там заявили, що організація "не має доступу до цих територій".