ООН начинает расследование убийства украинских военных в Еленовке

ООН запускает миссию по расследованию убийства украинских военнопленных в Еленовке. Организация стремится установить факты обстрела колонии, где они удерживались.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 3 августа. Он отметил, что попросили провести расследование страшной трагедии обе стороны – и Украина, и россия.

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ООН будет расследовать теракт в Еленовке

Гутерреш сообщил журналистам о запуске миссии Организации Объединенных Наций по установлению фактов атаки на прифронтовой украинский город Еленовка, в результате которой погибли пленные, содержащиеся в местной колонии.

По словам генсека ООН, запросы на проведение расследования организация получила как от Украины, так и россии. К слову, Гутерреш добавил, что сейчас идет подготовка определения круга полномочий миссии, что потребует согласования со стороны нашего государства и страны-агрессора.

Основное об убийстве украинских пленных в Еленовке: коротко

В конце июля во временно оккупированной Еленовке Донецкой области произошел ужасный теракт. В местной колонии россияне содержали, в частности, украинских военнопленных. В результате трагедии 50 из них погибли , еще около 70 получили ранения.

, еще около 70 получили ранения. Владимир Зеленский назвал теракт в Еленивке очередным военным преступлением россии. В кремле в это время цинично заявляют, что виновны в убийстве пленных вроде бы Вооруженные Силы Украины.

Однако независимые эксперты уже заявляют, что теракт совершила именно россия. Компания Maxar, в частности, обнародовала спутниковые фото колонии, свидетельствующие, что здание было взорвано изнутри, а не атаковано снаружи, ракетой, как об этом лгут россияне.

Эксперты международного разведывательного сообщества InformNapalm пришли к выводу, что, скорее всего, россияне применили для теракта в Еленовке термобарическое оружие, а никаких доказательств того, что это был обстрел из GMLRS, нет.

Некоторые обстоятельства убийства украинских военнопленных в Еленовке установили украинские разведчики. В ГУР МО, в частности, подтвердили, что враг применял против пленных воинов пытки и побои. При этом оккупанты не столько стремились узнать определенную конфиденциальную информацию, а просто поиздеваться и сломать наших героев морально. Отмечается, что допросы пленных в Еленовке проводили следователи:

так называемой "мгб днр";

наемники из российского ЧВК "Вагнер";

российского фсб.

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