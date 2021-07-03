Окруженные войной и смертью: ООН насчитала более 8 тысяч детей-солдат в мире

Организация Объединенных Наций насчитала в мире примерно 8,5 тысяч детей-солдат. Говорится о несовершеннолетних, воюющих на разных фронтах всей планеты.

Наверняка таких детей куда больше. А упомянутые 8,5 тысяч – это те, кто попал в поле зрения ооновских экспертов.

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Пятнадцать лет назад – до войны в Сирии, до появления ИГИЛ, до оккупации Россией Донбасса и Крыма, до превращения Ливии и Йемена в огромные фронты боевых действий – вот до всего этого число несовершеннолетних комбатантов оценивалось в 300 тысяч человек. И вряд ли сейчас их стало заметно меньше.

У древних спартанцев воевали дети

Феномен детей на войне совсем не нов. У древних спартанцев уже 7-летние мальчики считались воинами и могли быть отправлены в бой наравне с отцами и старшими братьями.

Конечно, реального отпора взрослому врагу они дать не могли, но психологический эффект на противника наверняка оказывали, ставя его перед дилеммой:

воевать с ребенком;

или дать этому ребенку возможность вонзить в тебя меч.

В наполеоновскую эпоху перед полками шли совсем юные барабанщики, вдохновляя бравурной игрой следующих за ними взрослых бойцов и, зачастую, первыми принимая на себя залпы и штыки противника.

Уже в новейшей истории – и в Первую, и во Вторую мировую войны тысячи подростков в самых разных странах приписывали себе несколько лет возраста и отправлялись на фронт, совершенно искренне горя желанием послужить родине.

На финальном этапе Второй мировой гитлеровцы и вовсе поставили мальчиков и девочек в качестве кое-как вооруженного живого щита, призванного не остановить, конечно, а замедлить наступление армий союзников и дать тем самым шанс настоящим военным преступникам спрятаться от расправы.



Дети на войне – как живой щит / Фото Shutterstock

Людоедский гитлеровский режим, хваставшийся своим превосходством перед остальным миром, трусливо спрятался за спинами детей, отправленных на самоубийственную миссию – задержать советские и американские танки на время, достаточное для того, чтобы нацистские бонзы успели выправить себе новые документы и найти способ перебраться подальше от неумолимо приближавшегося Нюрнбергского трибунала.

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Кто стал наследниками нацистской Германии

Сейчас прямых идейных наследников нацистской Германии – государств, системно отправляющих детей в окопы, по данным ООН, всего 2:

асадовская Сирия, в которой годы войн, репрессий, дезертирства и беженства почти исчерпали взрослый мобилизационный запас режима

Мьянма, власть в которой захватила военная хунта, стремящаяся забрить в солдаты вообще кого угодно.

При этом в Сирии дети воюют и на стороне противников Асада, которым тоже, после целого ряда тяжелых поражений, все сложнее привлекать на свою сторону взрослых бойцов.

Среди детей много сирот

А ведь есть еще Афганистан, Йемен, египетский Синай, Эфиопия, битвы мексиканских наркокартелей и иракское подполье. И всюду воюют дети. Чаще всего – вовсе не по своей воле. Среди тех, кто воюет за Аль-Каиду, Боко Харам или южноамериканских коммунистов, немало сирот, о которых некому позаботиться, кроме старших товарищей по оружию, которые никогда не учились в школе и просто не знают другой жизни, кроме войны.

Есть и те, кого отдали полевым командирам их же нищие, лишенные всего родные в надежде на то, что эти командиры смогут хотя бы накормить ребенка. ИГИЛ несколько лет назад пополнило свои ряды тысячами подростков-езидов, взявших в руки оружие под угрозой расправы над их близкими.

Езиды – древний народ в Ираке, религия которых настолько отличается от ислама, что игиловцы провозгласили их дьяволопоклонниками и обязали своих сторонников убивать их без колебаний.

Единственным способом спасти свою жизнь и жизни своих сестер и матерей для захваченных в заложники езидских мальчишек стала служба врагу. Их буквально заставляли убивать своих единоверцев, шантажируя судьбами родных.

И это все не в древней Спарте, и даже не в нацистской Германии. Это наши дни.

А ведь есть еще тысячи, а то и миллионы пока еще не взявших в руки оружие потенциальных детей-солдат. Подростков и даже малышей перекормленных пропагандой, окруженных культом войны и смерти.



Дети окруженны культом войны и смерти / Фото Shutterstock

И какой-нибудь ХАМАС с его детскими парадами, выглядит безнадежно отстающим в сравнении с Россией, где на утренники в яслях приходят в гимнастерках, где гоняют школьников на молебны в грандиозное языческое капище бога войны, почему-то увенчанное крестом и называемое центральным храмом вооруженных сил.

Где целыми школами записываются в ультрамилитаристскую Юнармию – современный путинский аналог пионерии, в котором главным объектом поклонения является уже не Ленин, а война.

Что учат детей российские оккупанты

Эти метастазы новой религии насилия и подчинения проникли и на оккупированную украинскую территорию. В школах Крыма и захваченной части Донбасса детей учат любить оккупанта и верить в то, что оккупация – благо.

В абсолютно перевернутой картине мира, уже сложившейся у многих попавших под прессинг этой пропаганды детей, убийцы и грабители, разорившие цветущий прежде край, вдруг превратились в защитников и освободителей. Стать одним из них, повернуть оружие против родной страны – для этих детей вполне нормальная карьерная перспектива.

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И за это умышленное, осознанное уродование детской психики оккупанты рано или поздно ответят, так же, как ответят они за тысячи погибших, за сбитый боинг, за захваченные города, за пытки и казни тех, кто выступил против оккупации.