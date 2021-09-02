ООН обнародовала новый доклад генсека о нарушениях прав человека в Крыму

Организация Объединенных Наций обнародовала доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Это уже 5-й похожий документ о преступных действиях Кремля.

В документе указано, что доклад охватывает период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В нем описан "широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права".

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ООН зафиксировала такие нарушения России в оккупированном Крыму

случаи пыток или жестокого обращения, которые, вероятно, были применены сотрудниками Федеральной службы безопасности России. За это никого не привлекли к ответственности;

перевод задержанных из Крыма для осуждения и отбывания наказания в виде лишения свободы в России;

произвольное помещение задержанных в штрафные изоляторы, а также длительное одиночное заключение;

санкции против религиозных организаций и отдельных людей, в частности обвинительные приговоры "Свидетелям Иеговы" на основе антиэкстремистских законов России;

вмешательство в проведение публичных собраний, в частности наложение на участников собраний штрафов и других санкций на основе нормы законодательства, которая обязывает получать предварительное разрешение от российских властей на проведение любых запланированных собраний;

заочные судебные процессы, которые не соответствуют международным стандартам в области прав человека, в отношении людей, которых считают противниками российской власти в Крыму.

Детали о нарушениях оккупантов

Количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в 5 раз в июле 2020 года – июне 2021 года в сравнении с предыдущим периодом в июле 2019 года – июне 2020 года,

– говорится в докладе.

Также в нем информируют, что в расследовании 43 случаев насильственного исчезновения (39 мужчин и 4 женщины), задокументированных в Крыму с марта 2014 года, "не достигли ощутимого прогресса".

В документе отмечается, что среди предполагаемых виновных, которые принимали участие в похищениях, содержании под стражей, лишении свободы в неофициальных местах лишения свободы, сокрытии места нахождения пропавших лиц, пытках и жестоком обращении, – сотрудники ФСБ, сил самообороны Крыма и местная полиция.

"Не провели ни одного ареста, хотя в 2014 году произошло 28 исчезновений. Родственники жертв жаловались УВКПЧ на формальный характер расследований, отсутствие транспарентности и отказ в доступе к материалам следственных дел", – отмечено в докладе. Те жертвы, которых освободили или перевели в официальные места заключения, не получили никакой компенсации и жаловались на безнаказанность за нарушения, которые они понесли.

Кроме того, в Крыму и в дальнейшем практикуют перевод задержанных для осуждения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отдаленные регионы России. Известно о по меньшей мере 28 таких случаях.

Приводят в документе и данные о 61 обыске и "облаве" российских силовиков в Крыму за указанный период.