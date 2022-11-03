В Совбезе ООН в среду 2 ноября большинством голосов отклонили попытки России создать комиссию по расследованию биолабораторий. Кремль заявлял, что Украина и Соединенные Штаты Америки нарушают конвенцию о запрещении использования биологического оружия.

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В ходе голосования Китай поддержал Россию, а 10 других стран Совета воздержались. Категорическими оказались США, Великобритания и Франция, выступившие против российской резолюции.

Что известно об обвинениях от России

Совбез ООН после полномасштабного вторжения скептически относится к попытке России найти "биолаборатории". Однако оккупанты настойчивы и на прошлой неделе распространяли в Совбезе документ на более 310 страниц, рассказывающий, что "биологическую деятельность" в Украине поддерживает Министерство обороны США.

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