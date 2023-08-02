Новое заявление ООН прокомментировала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она предложила организации отправить миссию в Москву и самостоятельно изучить, откуда и куда летят дроны неизвестного происхождения.
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"Миссия ООН – на Москву"
Екатерина Соляр отметила, что Украина не знает, кто запускает беспилотники на Москву и откуда они летят. Возможно, "Шахеды", которые летели убивать украинцев, сбились с курса и упали в столице страны-агрессорки.
ООН нужно отправиться на временную территорию с важной миссией – посмотреть, что там происходит. Думаю, что вам могут предоставить гарантии безопасности, чтобы вы все проверили. Вы наденете голубые шлемы, беленькие жилетки, на которых будет написано "ООН", и отправитесь мониторить ситуацию, потому что там как-то опасно,
– предложила она.
Глядя на реакцию ООН на войну, можно подумать, что в Украине безопасно, ничего не происходит, а оккупанты – на самом деле не агрессоры, а "жертвы атак". Поэтому миссию следует отправить именно в Россию.
Соляр разнесла новое заявление ООН: смотрите видео
Заявление ООН об атаке дронов на Москву
- Несколько дней подряд неизвестные беспилотники атакуют российскую столицу. 30 июля три дрона повредили одну из башен "Москвы-сити", а 1 августа эта башня снова была повреждена беспилотниками.
- В ООН призвали остановить удары по гражданским объектам, даже если они расположены в столице страны-агрессорки. Поврежденные фасады бизнес-центра "Москва-сити" не на шутку обеспокоили организацию. Спикер ООН Фархан Хак заявил, что против всех атак на гражданские объекты, где бы это ни случалось. В то же время в ООН уточнили, что у них нет точных сведений по поводу того, чьих рук это дело.
- Отметим, что отдельные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины там комментировали без призывов к России прекратить наносить удары. ООН даже забывала вовремя отреагировать на масштабные катастрофы, как это было с терактом на Каховской ГЭС.