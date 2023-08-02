Новое заявление ООН прокомментировала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она предложила организации отправить миссию в Москву и самостоятельно изучить, откуда и куда летят дроны неизвестного происхождения.

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"Миссия ООН – на Москву"

Екатерина Соляр отметила, что Украина не знает, кто запускает беспилотники на Москву и откуда они летят. Возможно, "Шахеды", которые летели убивать украинцев, сбились с курса и упали в столице страны-агрессорки.

ООН нужно отправиться на временную территорию с важной миссией – посмотреть, что там происходит. Думаю, что вам могут предоставить гарантии безопасности, чтобы вы все проверили. Вы наденете голубые шлемы, беленькие жилетки, на которых будет написано "ООН", и отправитесь мониторить ситуацию, потому что там как-то опасно,

– предложила она.

Глядя на реакцию ООН на войну, можно подумать, что в Украине безопасно, ничего не происходит, а оккупанты – на самом деле не агрессоры, а "жертвы атак". Поэтому миссию следует отправить именно в Россию.

Обратите внимание! В Украине официально не заявляли о своей причастности к атаке. Президент Владимир Зеленский заявил, что происходит закономерный процесс: война возвращается в Россию.

Соляр разнесла новое заявление ООН: смотрите видео

Заявление ООН об атаке дронов на Москву