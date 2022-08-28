Руководство ООН отреагировало на блокирование россией итогового документа по ядерному договору

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что он разочарован из-за позиции россии. Из-за нее не было итогового документа по ядерному договору.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте Организации Объединенных Наций. В итоговом коммюнике критиковали захват россией крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре – Запорожской АЭС.

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В ООН разочарованы из-за позиции россии

Генеральный секретарь выразил разочарование тем, что страны не смогли достичь консенсуса по поводу "существенного результата" и воспользоваться возможностью укрепить договор 52-летней давности и продвигать его цели,

– объяснил спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Антониу Гуттереш высказал свою позицию, в частности:

заявил, что напряженная международная ситуация и повышенный риск применения ядерного оружия случайно или вследствие просчета требуют срочных и решительных действий;

призвал государства использовать все возможности диалога, дипломатии и переговоров для ослабления напряженности, снижения ядерных рисков и устранения ядерной угрозы раз и навсегда.

Разочарованы также председатель Обзорной конференции и Верховный представитель ООН по разоружению

Кроме разочарования, председатель Обзорной конференции, посол Аргентины Густаво Злаувинен, пояснил, что знал – перспективы были очень призрачными еще до начала рассмотрения, учитывая разногласия по таким вопросам, как прошлые обязательства по гарантиям безопасности.

И вторжение россии в Украину в феврале обострило эту напряженность, и мы знали, что война в Украине бросит тень на Обзорную конференцию,

– объяснил председатель Обзорной конференции.

Злаувинен объяснил, что сначала пленарное заседание отложили, затем приостановили из-за переговоров с россией, которая не соглашалась с текстом итогового документа.

Тогда кремль согласился его поддержать, только в случае, "если не будут внесены очень важные изменения в формулировку по ситуации с украинскими ядерными объектами, находящимися под контролем россии".

Густаво Злаувинен добавил, что пытался выяснить поддержат ли другие делегации эту формулировку, однако этого не произошло.

Верховный представитель ООН по разоружению Изуми Накамицу тоже заявила о разочаровании.

Окончательный проект был конечно не идеальным документом. Мы все это знали. Но подавляющее большинство государств-участников считают, что это по-прежнему будет в интересах международного сообщества, – пояснила Злаувинен.

Она заверила, что хоть вторично конференция завершилась без достижения консенсуса, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не упадет и не будет потерян.

"Однако я думаю, что мы должны убедиться, что мы вернем назад эту тенденцию уверенности и доверия к этому режиму ДНЯО, который продолжает снижаться. Нам нужно вернуть разочарование назад", – пояснила Изуми Накамицу.

россия заблокировала документ из-за упоминаний ЗАЭС

В итоговом коммюнике четыре раза говорилось о ситуации на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. В документе:

выражали "серьезную обеспокоенность военными действиями" на объекте и других атомных станциях;

должны были признать потерю Украиной контроля и неспособность Международного агентства по атомной энергии обеспечить защиту ядерного материала станции;

поддержать попытки МАГАТЭ посетить Запорожье, чтобы убедиться в отсутствии перенаправления ядерных материалов.

Также там выражали "серьезную обеспокоенность" по поводу безопасности ядерных объектов Украины, в частности ЗАЭС. За последней очень важно обеспечить контроль со стороны компетентных органов Украины.

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