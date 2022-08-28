Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Організації Об'єднаних Націй. У підсумковому комюніке критикували захоплення росією найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі – Запорізької АЕС.

Читайте також Україна розірвала угоду з росією про співпрацю у сфері атомної енергетики

В ООН розчаровані через позицію росії

Генеральний секретар висловив розчарування тим, що країни не змогли досягти консенсусу щодо "суттєвого результату" та скористатися можливістю зміцнити договір 52-річної давності та просувати його цілі,

– пояснив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Антоніу Гуттереш висловив свою позицію, зокрема:

заявив, що напружена міжнародна ситуація і підвищений ризик застосування ядерної зброї випадково або унаслідок прорахунку вимагають термінових і рішучих дій;

закликав держави використовувати всі можливості діалогу, дипломатії і переговорів для ослаблення напруженості, зниження ядерних ризиків і усунення ядерної загрози раз і назавжди.

Розчаровані також голова Оглядової конференції й Верховний представник ООН з питань роззброєння

Крім розчарування, голова Оглядової конференції, посол Аргентини Густаво Злаувінен, пояснив, що знав – перспективи були дуже примарними ще до початку розгляду, враховуючи розбіжності у поглядах з таких питань, як минулі зобов'язання щодо гарантій безпеки.

та вторгнення росії в Україну в лютому загострило цю напруженість, і ми знали, що війна в Україні кине тінь на Оглядову конференцію,

– пояснив голова Оглядової конференції.

Злаувінен пояснив, що спочатку пленарне засідання відклали, потім призупили через перемовини з росією, яка не погоджувалась з текстом підсумкового документа.

Тоді кремль погодився його підтримати, тільки у випадку, "якщо не будуть внесені дуже важливі зміни у формулювання з щодо ситуації з українськими ядерними об'єктами, що знаходяться під контролем росії".

Густаво Злаувінен додав, що намагався з'ясувати чи підтримають інші делегації це формулювання, проте додав, що цього не сталось.

Верховний представник ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу теж заявила про розчарування.

Остаточний проєкт був, звичайно, не ідеальним документом. Ми всі це знали. Але переважна більшість держав-учасниць вважають, що це як і раніше буде в інтересах міжнародної спільноти, – пояснила Злаувінен.

Вона запевнила, що хоч вдруге конференція завершилася без досягнення консенсусу, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) не впаде і не матиме втрат.

"Однак я думаю, що ми маємо переконатися, що ми повернемо назад цю тенденцію впевненості і довіри до цього режиму ДНЯЗ, який продовжує знижуватися. Нам потрібно повернути назад розчарування", – пояснила Ізумі Накаміцу.

росія заблокувала документ через згадки про ЗАЕС

У підсумковому комюніке чотири рази мовилось про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, що є найбільшою в Європі. У документі:

висловлювали "серйозну стурбованість військовими діями" на об'єкті та інших атомних станціях;

мали визнати втрату Україною контролю та неспроможність Міжнародного агентства з атомної енергії забезпечити захист ядерного матеріалу станції;

підтримати спроби МАГАТЕ відвідати Запоріжжя, щоб переконатися у відсутності перенаправлення ядерних матеріалів.

Також там висловлювали "серйозне занепокоєння" з приводу безпеки ядерних об'єктів України, зокрема ЗАЕС. За останньою надзвичайно важливо забезпечити контроль з боку компетентних органів України.

Дивіться також – в Інституті вивчання війни сказали, що росія відповідальна за атаки на ЗАЕС: відео