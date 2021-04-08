В результате обстрелов пророссийских боевиков более 1,1 миллиона населения осталось без воды. В ООН уже отреагировали на такие действия оккупантов.

Реакция ООН на обстрелы

Организация объединенных наций призвала воздержаться от ударов по критически важной инфраструктуре водоснабжения региона. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

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По его словам, без подачи воды остались более 1,1 миллиона жителей 50 близлежащих населенных пунктов как на подконтрольной украинскому правительству территории, так и на временно оккупированной.

Хотя ремонтные бригады смогли быстро починить поврежденные линии электропередач, мы повторяем призыв ко всем участникам не наносить удары по критически важной инфраструктуре на Востоке Украины,

– заявил Дюжаррик.

Он добавил, что в 2021 году ООН и ее партнерам – гуманитарным организациям – нужно потратить 168 миллионов долларов. Они предусмотрены для помощи 2 миллионам самых бедных жителей Донбасса из 3,4 миллиона жителей востока. Сейчас ООН получила только 5,5% от этой суммы.

Дюжаррик также призвал предоставлять полный доступ в указанные районы сотрудникам гуманитарных миссий.

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