У результаті обстрілів проросійських бойовиків понад 1,1 мільйона населення залишився без води. В ООН вже відреагували на такі дії окупантів.

Реакція ООН на обстріли

Організація об'єднаних націй закликала утриматися від ударів по критично важливій інфраструктурі водопостачання регіону. Про це 7 квітня заявив прессекретар ООН Стефан Дюжаррік.

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За його словами, без подачі води залишилися понад 1,1 мільйона жителів 50 прилеглих населених пунктів як на підконтрольній українському уряду територій, так і на тимчасово окупованій.

Хоча ремонтні бригади змогли швидко полагодити пошкоджені лінії електропередач, ми повторюємо заклик до всіх учасників не завдавати удари по критично важливій інфраструктурі на Сході України,

– заявив Дюжаррік.

Він додав, що у 2021 році ООН і її партнерам – гуманітарним організаціям – потрібно витратити 168 мільйонів доларів. Вони передбачені для допомоги 2 мільйонам найбідніших мешканців Донбасу з 3,4 мільйона жителів сходу. Наразі ООН отримала тільки 5,5% від цієї суми.

Дюжаррік також закликав надавати повний доступ у вказані райони співробітникам гуманітарних місій.

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