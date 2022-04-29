ООН планирует предоставить наличные выплаты 2 миллионам украинцев

ООН готова поддерживать украинцев не только гуманитарной помощью. Организация готова на уникальный шаг – наличные выплаты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Украину. Он рассказал о помощи организации для украинцев и объявил о дальнейших шагах, передает 24 канал.

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Наличные выплаты для украинцев

Как сообщил Гутерреш на совместном брифинге с Зеленским, ООН готова к уникальному для себя шагу – выплате наличной помощи.

Мы готовы предоставлять наличные выплаты. К концу мая хотим покрыть 1,3 миллиона человек, к августу – 2 миллиона человек. Это произойдет в координации с украинским правительством,

– заявил Гутерреш.

Нетипичность ситуации заключается в том, что ООН оказывает наличную помощь только там, где правительство этого не может сделать, в то время как украинское правительство продолжает свою деятельность. Именно поэтому Гутерреш подчеркнул, что ООН стремится помочь нашему правительству, а не заменить его.

Визит генсека ООН в Украину

Перед Украиной Гутерреш посетил Москву, где встретился с Путиным . В Киеве генсек ООН должен был бежать укрытие – россияне решили нанести ракетный удар по нашей столице. Также Гутерреш своими глазами увидел последствия зверств россиян на Киевщине и отметил необходимость спасать жителей Мариуполя.

Смотрите на тему – общий брифинг Зеленского и Антониу Гутерреша