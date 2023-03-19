Краматорский вокзал и драмтеатр в Мариуполе: в ООН довели виновность России в преступлениях

Комиссия ООН подтвердила, что российские вооруженные силы несут ответственность за авиационные атаки на драмтеатр и родильное отделение в Мариуполе, как и за ракетные обстрелы железнодорожного вокзала в Краматорске.

Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, информирует 24 Канал.

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Комиссия расследовала обстоятельства нападений, совершенных или вероятно совершенных российскими вооруженными силами, и пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер,

– говорится в документе.

Несмотря на пропаганду Кремля, комиссия признала виновность России

Отмечают, что "российские вооруженные силы не приняли возможные меры для проверки присутствия гражданских лиц".

"Сотни гражданских лиц находились в местах, которые пострадали от обстрелов Краматорского железнодорожного вокзала и драматического театра в Мариуполе", – уточняют в комиссии.

Комиссия ООО подтвердила:

16 марта в рамках попытки оккупировать Мариуполь войска России нанесли удар по драматическому театру, в результате чего погибло и было ранено большое количество людей.

Российские оккупанты причастны к ракетной атаке по вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года – тогда убили 59 и ранили 92 человека.

нападение России на торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022, когда из-за действий россиян погиб 21 человек и десятки были ранены.

Россия умышленно атаковала медицинские учреждения

Комиссары ООН подтвердили, что Россия несет ответственность, наряду с уже упомянутой атакой на драмтеатр, также за атаку на родильное отделение в Мариуполе, когда погибла по меньшей мере одна беременная женщина и ее нерожденный ребенок.

Даже если, совершая эти нападения, российские вооруженные силы преследовали военные цели, статус медицинских учреждений, находящихся под особой защитой, должен был бы побудить их к особой осторожности,

– указывается в документе.

Комиссия пришла к выводу, что "российские вооруженные силы совершали, а в некоторых случаях, вероятно, совершили неизбирательные и непропорциональные нападения, что является нарушением международного гуманитарного права".