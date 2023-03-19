Краматорский вокзал и драмтеатр в Мариуполе: в ООН довели виновность России в преступлениях
Комиссия ООН подтвердила, что российские вооруженные силы несут ответственность за авиационные атаки на драмтеатр и родильное отделение в Мариуполе, как и за ракетные обстрелы железнодорожного вокзала в Краматорске.
Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, информирует 24 Канал.
Смотрите также Цинично разгуливал по развалинам города: в России говорят, что Путин прибыл в Мариуполь
Комиссия расследовала обстоятельства нападений, совершенных или вероятно совершенных российскими вооруженными силами, и пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер,
– говорится в документе.
Несмотря на пропаганду Кремля, комиссия признала виновность России
Отмечают, что "российские вооруженные силы не приняли возможные меры для проверки присутствия гражданских лиц".
"Сотни гражданских лиц находились в местах, которые пострадали от обстрелов Краматорского железнодорожного вокзала и драматического театра в Мариуполе", – уточняют в комиссии.
Комиссия ООО подтвердила:
- 16 марта в рамках попытки оккупировать Мариуполь войска России нанесли удар по драматическому театру, в результате чего погибло и было ранено большое количество людей.
- Российские оккупанты причастны к ракетной атаке по вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года – тогда убили 59 и ранили 92 человека.
- нападение России на торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022, когда из-за действий россиян погиб 21 человек и десятки были ранены.
Россия умышленно атаковала медицинские учреждения
Комиссары ООН подтвердили, что Россия несет ответственность, наряду с уже упомянутой атакой на драмтеатр, также за атаку на родильное отделение в Мариуполе, когда погибла по меньшей мере одна беременная женщина и ее нерожденный ребенок.
Даже если, совершая эти нападения, российские вооруженные силы преследовали военные цели, статус медицинских учреждений, находящихся под особой защитой, должен был бы побудить их к особой осторожности,
– указывается в документе.