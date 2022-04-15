ООН поможет с питанием украинцам, которые будут жить в контейнерных городках, – Садовый

Андрей Садовый сообщил, что Всемирная продовольственная программа ООН поможет обеспечивать продовольствием украинцев, проживающих в контейнерных городках. Продукты будут закупаться у местных производителей.

Мэр Львова отметил, что это станет поддержкой локального бизнеса. Кроме того, Садовый рассказал: временные городки уже обустраивают в 3 районах.

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Там будут проживать около тысячи человек. Обустроить временные городки помогло польское правительство. Также Польша помогла обставить их мебелью и оборудовать санузлами.

Садовый подчеркнул, что Украина никогда не забудет эту помощь.

Всемирная продовольственная программа ООН поможет обеспечивать питанием эвакуированных украинцев, которые будут жить в контейнерных городках,

– подчеркнул мэр Львова.

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