В ООН создали комиссию по расследованию преступлений РФ: глава – президент трибунала по Руанде
Источник:Совет ООН по правам человека
Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас назначил трех членов комиссии, которая будет заниматься расследованием военных и других преступлений, совершенных Россией во время войны против Украины.
Они должны будут собирать и анализировать доказательства таких нарушений и злоупотреблений.
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Членами Комиссии стали:
- Эрик Мессе из Норвегии (председатель) – бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде;
- Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины – бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в своей стране;
- Пабло де Грейфф из Колумбии – бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.
Что известно о геноциде в РуандеЕго называют наиболее судимым геноцидом в истории. Произошел он еще в 1994 году, когда в результате действий временного правительства, пришедшего к власти после военного переворота в этой африканской стране, менее чем за 3 месяца убили сотни тысяч человек.
Руанда создала более 12 000 судов, чтобы никто не смог избежать своей доли ответственности. В этих судах осудили более миллиона человек. Международный трибунал, созданный ООН, помог привлечь к ответственности главарей преступлений, в то время как западные страны также провели несколько символических процессов.
Комиссия должна "собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в том числе интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы".
Комиссия создана на год. По итогам своей деятельности она должна представить доклад в устной форме в сентябре 2022 года, а к марту 2023 года – подготовить письменный отчет и представить его Генеральной Ассамблее ООН.Интересно! Ранее верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные атаки России по украинской территории могут быть приравнены к военным преступлениям.
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