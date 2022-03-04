В ООН учредили комиссию по расследованию фактов военных преступлений России против украинцев

Совет ООН по правам человека учредил комиссию по расследованию фактов военных преступлений России против украинцев.

О создании специальной комиссии, которая будет заниматься внутри ООН военными преступлениями России, украинский президент сообщил в сети 4 марта.

Читайте также: Джонсон созывает заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС

Комиссия по расследованию военных преступлений России

Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев,

– написал глава государства.

Зеленский добавил, что все доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны.

Вероятность введения миротворцев ООН в Украину

Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что есть возможность введения миротворцев ООН в Украину. Министерство иностранных дел работает над этим вопросом. Однако базовый путь для этого не удастся реализовать. Для него нужна поддержка Совбеза ООН, где сейчас председательствует Россия.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!