Про створення спеціальної комісії, яка займатиметься в межах ООН воєнними злочинами Росії, український президент повідомив у мережі 4 березня.

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Комісія з розслідування воєнних злочинів Росії

Вітаю заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців,

– написав глава держави.

Зеленський додав, що всі докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані.

Ймовірність введення миротворців ООН в Україну

Дмитро Кулеба раніше повідомив, що є ймовірність введення миротворців ООН в Україну. Міністерство закордонних справ працює над цим питанням. Однак базовий шлях для досягнення цього не вдасться реалізувати. Для нього потрібна підтримка Радбезу ООН, де зараз головує Росія.

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